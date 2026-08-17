Guillermo Vilas cumple 74 años y su hija mayor lo celebró con una foto inédita y emotiva
Desde su residencia en Mónaco, donde la familia fijo residencia desde el retiro del tenista marplatense, su hija Andanín compartió una imagen junto a su padre, el mejor tenista argentino de la historia.
Guillermo Vilas, el máximo exponente del tenis argentino y prácticamente una leyenda a nivel global, este lunes cumple 74 años y su hija mayor, Andanín, publicó en redes sociales una imagen junto a su padre para celebrar el onomástico.
En la foto, tomada hace varios años, se la puede ver junto a él frente al Monte-Carlo Country Club, escenario en el cual Vilas ganó los Masters de 1976 y 1982, ubicado en el principado de Mónaco, donde el extenista fijó residencia hace muchos años.
“Muy feliz cumpleaños papá!”, es el mensaje que acompaña la foto que, por cierto, es una de las pocas que se conocen de él desde hace años, cuando su esposa Phiangphathu Khumueang y cuatro hijos (Andanín, Guillermo, Intila y Landinlao) resolvieron mantener en total hermetismo la vida, alegrías y padecimiento de quien aun hoy es el mejor jugador de tenis que ha dado nuestro país.
Fue en enero de 2025 que la pareja de Willy (como se lo conocía en el circuito) había compartido también en redes sociales, otra imagen del exdeportista sentado a una mesa, haciendo una mueca y con una remera con el logo de una de sus academias.
“Lo que intentamos hacer es mantener una postura de discreción y respeto, porque mi papá piensa más en las personas que lo quieren y siempre estuvieron ahí para él y trata de protegerlos, incluso más que a sí mismo. Él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia”, declaraba Andanín a una revista argentina en noviembre de 2024.
La historia de una leyenda
Guillermo Vilas anunció su retiro del circuito del ATP Tour el 30 de mayo de 1989, luego de caer en primera ronda de Roland Garros ante el italiano Claudio Pistolesi. Pero tuvo un breve retorno en 1991 para disputar torneos challenger; después de disputar 22 ediciones de esa categoría (la segunda del tenis profesional), en noviembre de 1992, a sus 40 años, le dijo adiós al tenis definitivamente.
A lo largo de su dilatada carrera, obtuvo cuatro títulos de Grand Slam: Roland Garros en 1977 ante el estadounidense Brian Gottfried; el US Open el mismo año, derrotando a Jimmy Connors en Forest Hills, y el Australian Open en dos ocasiones consecutivas: 1978 (venciendo a John Marks) y 1979 (ganándole a John Sadri).
La temporada 1977 de Vilas fue uno de sus años dorados: ganó 16 títulos ATP en individuales, un récord que se mantiene vigente; se mantuvo invicto durante 46 partidos consecutivos, e hilvanó 53 victorias consecutivas sobre canchas de polvo de ladrido, marca recién superada por Rafael Nadal 29 años después. Cerró aquel año con un registro oficial de 130 partidos ganados y solo 15 perdidos.
Su mejor ranking, no obstante, ya lo había logrado el 30 de abril de 1975: 2° por detrás de Connors, para coronar una carrera profesional con 62 títulos individuales (el 8° jugador con mayor cantidad en la historia del tenis), 49 títulos sobre tierra batida (cifra solo superada por Nadal) y 657 victorias en canchas lentas (récord histórico aun no superado).
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