Guillermo Vilas cumple 74 años y su hija mayor lo celebró con una foto inédita y emotiva

La historia de una leyenda

Guillermo Vilas anunció su retiro del circuito del ATP Tour el 30 de mayo de 1989, luego de caer en primera ronda de Roland Garros ante el italiano Claudio Pistolesi. Pero tuvo un breve retorno en 1991 para disputar torneos challenger; después de disputar 22 ediciones de esa categoría (la segunda del tenis profesional), en noviembre de 1992, a sus 40 años, le dijo adiós al tenis definitivamente.

Guillermo Vilas en enero de 2025.

A lo largo de su dilatada carrera, obtuvo cuatro títulos de Grand Slam: Roland Garros en 1977 ante el estadounidense Brian Gottfried; el US Open el mismo año, derrotando a Jimmy Connors en Forest Hills, y el Australian Open en dos ocasiones consecutivas: 1978 (venciendo a John Marks) y 1979 (ganándole a John Sadri).

La temporada 1977 de Vilas fue uno de sus años dorados: ganó 16 títulos ATP en individuales, un récord que se mantiene vigente; se mantuvo invicto durante 46 partidos consecutivos, e hilvanó 53 victorias consecutivas sobre canchas de polvo de ladrido, marca recién superada por Rafael Nadal 29 años después. Cerró aquel año con un registro oficial de 130 partidos ganados y solo 15 perdidos.

Su mejor ranking, no obstante, ya lo había logrado el 30 de abril de 1975: 2° por detrás de Connors, para coronar una carrera profesional con 62 títulos individuales (el 8° jugador con mayor cantidad en la historia del tenis), 49 títulos sobre tierra batida (cifra solo superada por Nadal) y 657 victorias en canchas lentas (récord histórico aun no superado).