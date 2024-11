Gustavo Alfaro citó a Bartolomé Mitre para hablar de la situación de Paraguay en las Eliminatorias

“Bartolomé Mitre fue un presidente argentino de hace más de 100 años. Él dijo: ‘Un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla’. Y los argentinos, lamentablemente, vivimos repitiendo esas historias del pasado. Ojalá esta sea una oportunidad en la que nos saquen de las postraciones del pasado”, reflexionó Alfaro.

El técnico utilizó la cita como metáfora para analizar la situación de Paraguay, que no ha podido clasificar a un Mundial desde Sudáfrica 2010. “Entonces, si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. ¿Cuál es nuestra historia? Señores, hace tres Mundiales que Paraguay no puede ir a una Copa del Mundo”, enfatizó.

— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 17, 2024

Actualmente, la Albirroja ocupa la sexta posición en la tabla con 16 puntos, lo que la ubica en zona de clasificación directa al Mundial 2026. Sin embargo, la lucha sigue siendo ajustada y el próximo martes tendrá un duro desafío cuando enfrente a Bolivia en la altura de La Paz, un rival directo que está solo cuatro puntos por detrás. Por esta razón, será clave un triunfo para el equipo del entrenador argentino para dar un paso más hacia la Copa del Mundo.

Gustavo Alfaro tras ganarle a la Argentina: "Rebeldía contra la adversidad"

"Si tengo que resumir este partido con una sola palabra es 'Rebeldía'. Rebeldía contra la adversidad, los pronosticadores de fracaso y los que venden fatalidades anunciadas", sostuvo el entrenador argentino, siempre fiel a su estilo a la hora de las declaraciones.

En el marco de la ruda de prensa, Alfaro destacó el marco que se vivió en Paraguay en las horas previas. "Lo que nosotros vivimos hoy desde la mañana fue impresionante. Vi un montón de chiquitos por las calles y me vi yo de chiquito, soñando con estar en la Selección. ¿Cómo no hacerle un guiño a la pasión?", expresó.

"Recién hoy podemos decir que recuperamos la cantidad de puntos que necesitamos para aspirar a clasifica. El camino mientras esté sembrado de esta forma, no tengo dudas de que lo sentimos nosotros, el país y los rivales también lo van a sentir", analizó el ex Arsenal y Boca, entre otros.

El DT no dejó de elogiar a sus futbolistas y se mostró entusiasmado de cara al futuro cercano. "Todavía estamos lejos de la mejor versión que podemos llegar a ser. Pero los jugadores me enseñan que si antes no existían que los pisos, ahora no existen los techos para seguir creciendo", sostuvo.

"Yo le dije a los chicos que este es un partido para imitar actitudes que tiene Argentina, el campeón del mundo: su vocación de ganar, sus formas, la generosidad, la humildad que tiene", remarcó Alfaro.