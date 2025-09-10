Gustavo Alfaro defendió a Galarza Fonda y criticó el trato recibido en River: "Le hicieron sentir..."
El entrenador de Paraguay elogió al mediocampista tras el triunfo ante Perú y apuntó contra la exigencia que enfrentó en el Millonario desde su llegada.
Gustavo Alfaro valoró la actuación de Matías Galarza Fonda en la Selección de Paraguay tras la histórica victoria en Lima ante Perú por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El entrenador argentino cuestionó la forma en que River lo expuso rápidamente a la exigencia del público y remarcó que en la Albirroja siempre se destacó con rendimiento y confianza.
El entrenador defendió al mediocampista y apuntó contra el trato que recibió en el Millonario desde su llegada: “Para nosotros, Mati es un valor agregado. A veces los equipos grandes son como un cuchillo de doble filo: te puede dar a favor o en contra. Con dos o tres días en River ya lo tiraron a la cancha, en un proceso de reconstrucción, con un nivel de exigencia del público muy alto. No sé por qué, a Mati le hicieron sentir ese rigor. En la Selección siempre rindió, desde su debut con Bolivia hasta hoy”, señaló.
Alfaro destacó la confianza que el jugador supo construir en la Albirroja y cómo la presión de Núñez influyó en su ánimo. “Cuando volvió después del partido con Uruguay y aquel gol, estaba con una gran confianza. Ahora esa confianza bajó un poco, pero no debería. En la Selección siempre fue un valor agregado”, afirmó. En ese sentido, remarcó el papel que cumple el plantel como contención: “Si de afuera tiran bombas, desde adentro tenemos que defenderlos, porque son los nuestros, los que defienden la historia y el prestigio del país”.
El seleccionador también ponderó la intensidad de Galarza: “Puede jugar de titular y hacerlo bien, o entrar desde el banco y darte soluciones. Vive el partido con tanta intensidad desde afuera que cuando entra ya está en la dinámica. Ese tipo de jugadores son los que necesitamos”.
La respuesta del mediocampista tras los dichos de Gustavo Alfaro
Tras la victoria, Galarza Fonda le devolvió los elogios a su entrenador y reconoció que lo ayudó a superar un momento difícil. “Me notó un poco cabizbajo en el tema confianza. El profe me apoyó, me dijo que acá estoy en casa, en la Selección, y que me va a cuidar como siempre”, expresó.
Además, valoró el triunfo histórico en Perú: “Hoy fue un partido muy difícil, en una cancha en la que nunca habíamos podido ganar. Además de clasificar, pudimos quebrar eso. A la gente le digo que sigan disfrutando, que es algo que recién empieza. Vamos a ir a competir el Mundial”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario