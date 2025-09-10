Gustavo Alfaro defendió a Galarza Fonda y criticó el trato recibido en River: "Le hicieron sentir..."

La respuesta del mediocampista tras los dichos de Gustavo Alfaro

Tras la victoria, Galarza Fonda le devolvió los elogios a su entrenador y reconoció que lo ayudó a superar un momento difícil. “Me notó un poco cabizbajo en el tema confianza. El profe me apoyó, me dijo que acá estoy en casa, en la Selección, y que me va a cuidar como siempre”, expresó.

Además, valoró el triunfo histórico en Perú: “Hoy fue un partido muy difícil, en una cancha en la que nunca habíamos podido ganar. Además de clasificar, pudimos quebrar eso. A la gente le digo que sigan disfrutando, que es algo que recién empieza. Vamos a ir a competir el Mundial”.