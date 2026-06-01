La reacción de la esposa de Tim Payne al escuchar la cumbia que le dedicaron a su marido

Quién es Michelle Peters, la mujer que entendió el fenómeno argentino

Nacida en Costa Rica, Michelle Peters es fotógrafa profesional y vive junto a Payne en Wellington. Su origen latinoamericano le permitió entender a la perfección el humor, los códigos y el afecto detrás de la campaña que los argentinos impulsaron en redes sociales.

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Incluso se animó a bromear sobre la situación que atraviesa su marido desde que se convirtió en una celebridad inesperada para los fanáticos de la Scaloneta: “Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí. Gracias por adoptarlo y darle tanto amor. ¡Me lo cuidan mucho!”, escribió.

Mientras tanto, Payne continúa enfocado en la preparación de Nueva Zelanda para el Mundial 2026, donde debutará el 15 de junio ante Irán. Sin embargo, a miles de kilómetros de distancia, una cumbia argentina ya se convirtió en la banda sonora oficial de su inesperada fama.