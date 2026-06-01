Picante mensaje del presidente de Agropecuario contra el plantel en medio del mal momento
El productor agropecuario Bernardo Grobocopatel utilizó las redes sociales para expresar su malestar luego del empate sin goles frente a Colegiales.
La crisis deportiva que atraviesa Agropecuario sumó un nuevo capítulo después de la igualdad sin goles frente a Colegiales en Munro. Tras un partido que dejó poco para rescatar desde lo futbolístico, el presidente del club, Bernardo Grobocopatel, decidió manifestar públicamente su descontento a través de un mensaje que rápidamente generó repercusión entre hinchas y seguidores del fútbol de ascenso.
El dirigente utilizó sus redes sociales para realizar una dura evaluación del presente del conjunto de Carlos Casares. Lejos de optar por un comunicado formal o una declaración tradicional, eligió la ironía como herramienta para reflejar su preocupación por el rendimiento del equipo, que atraviesa un momento delicado tanto desde los resultados como desde el juego.
La publicación llegó en un contexto particular para la institución, que se encuentra celebrando un nuevo aniversario y realizando distintos homenajes a personas que marcaron la historia del club. Sin embargo, Grobocopatel aprovechó esa misma situación para contrastar el pasado exitoso con la actualidad deportiva, que dista mucho de las expectativas que existían al inicio de la temporada.
"En Agropecuario estamos de festejo, recordando y homenajeando a quienes hicieron grande esta historia", comenzó escribiendo el máximo dirigente de la entidad. Sin embargo, rápidamente cambió el tono del mensaje para referirse al presente del plantel profesional y a una serie de estadísticas que evidencian las dificultades que atraviesa el equipo.
"Y no queremos dejar de reconocer también al plantel actual, que sigue rompiendo marcas: más de 300 minutos sin patear al arco, casi 90 minutos para conseguir el primer córner, una de las delanteras menos goleadoras del campeonato y una de las defensas más vencidas", expresó con evidente sarcasmo.
La publicación continuó con una referencia directa a la situación deportiva que enfrenta Agropecuario en la tabla de posiciones. El equipo se encuentra comprometido en la lucha por la permanencia y necesita sumar puntos para alejarse de los puestos más comprometidos. En ese contexto, el presidente remarcó la importancia de los encuentros recientes y la falta de respuestas futbolísticas.
"Todo esto, peleando puntos decisivos y enfrentando rivales directos en la lucha por no descender", agregó, dejando en claro que la preocupación no pasa únicamente por las estadísticas sino también por las consecuencias que esos números pueden tener en el futuro inmediato de la institución.
El cierre del mensaje fue el más contundente. Allí, Grobocopatel volvió a utilizar la ironía para remarcar que existen marcas que no generan orgullo dentro de una institución deportiva. "No todos los récords merecen un homenaje, pero estos son difíciles de ignorar", concluyó.
Las palabras del presidente reflejan el clima de preocupación que atraviesa Agropecuario después de una serie de actuaciones que no lograron convencer ni en los resultados ni en el rendimiento colectivo. El empate frente a Colegiales volvió a exponer las dificultades ofensivas del equipo y profundizó las dudas en torno al presente futbolístico. Ahora, la atención estará puesta en la respuesta que pueda ofrecer el plantel dentro del campo de juego.
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