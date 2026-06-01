Picante mensaje del presidente de Agropecuario contra el plantel en medio del mal momento

"Y no queremos dejar de reconocer también al plantel actual, que sigue rompiendo marcas: más de 300 minutos sin patear al arco, casi 90 minutos para conseguir el primer córner, una de las delanteras menos goleadoras del campeonato y una de las defensas más vencidas", expresó con evidente sarcasmo.

La publicación continuó con una referencia directa a la situación deportiva que enfrenta Agropecuario en la tabla de posiciones. El equipo se encuentra comprometido en la lucha por la permanencia y necesita sumar puntos para alejarse de los puestos más comprometidos. En ese contexto, el presidente remarcó la importancia de los encuentros recientes y la falta de respuestas futbolísticas.

Agropecuario Argentino

"Todo esto, peleando puntos decisivos y enfrentando rivales directos en la lucha por no descender", agregó, dejando en claro que la preocupación no pasa únicamente por las estadísticas sino también por las consecuencias que esos números pueden tener en el futuro inmediato de la institución.

El cierre del mensaje fue el más contundente. Allí, Grobocopatel volvió a utilizar la ironía para remarcar que existen marcas que no generan orgullo dentro de una institución deportiva. "No todos los récords merecen un homenaje, pero estos son difíciles de ignorar", concluyó.

Las palabras del presidente reflejan el clima de preocupación que atraviesa Agropecuario después de una serie de actuaciones que no lograron convencer ni en los resultados ni en el rendimiento colectivo. El empate frente a Colegiales volvió a exponer las dificultades ofensivas del equipo y profundizó las dudas en torno al presente futbolístico. Ahora, la atención estará puesta en la respuesta que pueda ofrecer el plantel dentro del campo de juego.