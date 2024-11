Gustavo Alfaro tras ganarle a la Argentina: "Rebeldía contra la adversidad"

"Si tengo que resumir este partido con una sola palabra es 'Rebeldía'. Rebeldía contra la adversidad, los pronosticadores de fracaso y los que venden fatalidades anunciadas", sostuvo el entrenador argentino, siempre fiel a su estilo a la hora de las declaraciones.

En el marco de la ruda de prensa, Alfaro destacó el marco que se vivió en Paraguay en las horas previas. "Lo que nosotros vivimos hoy desde la mañana fue impresionante. Vi un montón de chiquitos por las calles y me vi yo de chiquito, soñando con estar en la Selección. ¿Cómo no hacerle un guiño a la pasión?", expresó.

"Recién hoy podemos decir que recuperamos la cantidad de puntos que necesitamos para aspirar a clasifica. El camino mientras esté sembrado de esta forma, no tengo dudas de que lo sentimos nosotros, el país y los rivales también lo van a sentir", analizó el ex Arsenal y Boca, entre otros.

El DT no dejó de elogiar a sus futbolistas y se mostró entusiasmado de cara al futuro cercano. "Todavía estamos lejos de la mejor versión que podemos llegar a ser. Pero los jugadores me enseñan que si antes no existían que los pisos, ahora no existen los techos para seguir creciendo", sostuvo.

"Yo le dije a los chicos que este es un partido para imitar actitudes que tiene Argentina, el campeón del mundo: su vocación de ganar, sus formas, la generosidad, la humildad que tiene", remarcó Alfaro.