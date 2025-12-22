Luciano Vietto se despidió de Racing y fue duro con Gustavo Costas: "Somos polos opuestos"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2003098421247266848?s=20&partner=&hide_thread=false "CON GUSTAVO NO FUE FÁCIL PARA MÍ, EN CUANTO A LO FUTBOLÍSTICO SOMOS POLOS OPUESTOS"



Lucho Vietto habló sobre su relación con COSTAS luego de confirmarse su salida de Racing en 2026



#DisneyPlus Plan Premium | #SportsCenter

También se refirió a las versiones sobre supuestos problemas físicos que circularon durante la temporada 2025 y buscó despejar dudas. “Quedó como que tenía un problema físico, no tengo ningún problema crónico. Llevo 15 años jugando al fútbol y solo me pasó dos veces”, explicó.

En ese sentido, precisó que “se demoró el trámite en Conmebol para hacer el bloqueo, pero desde el día contra Boca en La Bombonera yo estaba disponible”. Y remarcó: “Cuando me tocó no entrar o no jugar, fue decisión del entrenador, no era porque yo esté roto o no pueda jugar ni 10 minutos”.

"LA GENTE QUEDÓ CON LA IMAGEN COMO QUE TENGO UN PROBLEMA CRÓNICO Y NO ES ASÍ. LLEVO 15 AÑOS JUGANDO AL FÚTBOL Y SOLAMENTE ME PASÓ DOS VECES"



Lucho Vietto tomó la palabra luego de su salida de Racing y habló sobre sus LESIONES



#DisneyPlus Plan Premium | #SportsCenter

Consultado sobre quién podría heredar la camiseta número 10 que utilizó hasta la final del Torneo Clausura frente a Estudiantes, Vietto opinó: “(Agustín) Almendra o Maravilla Martínez. A Maravilla la 9 le queda bien, pero el 10 es un número pesado y no tendría ningún problema en llevarla”.

Antes de cerrar, el delantero dejó un mensaje de agradecimiento para el plantel. “Voy a extrañar al grupo, a mis compañeros. Ellos me hicieron campeón dos veces y lo más importante es la calidad humana, que es lo que queda después del fútbol”, concluyó.