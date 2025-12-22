Luciano Vietto se despidió de Racing y fue duro con Gustavo Costas: "Somos polos opuestos"
El futbolista confirmó su salida de la Academia, se mostró emocionado y reveló diferencias futbolísticas con Gustavo Costas tras la decisión del DT y la dirigencia.
Luciano Vietto se despidió por segunda vez de Racing en un contexto cargado de emoción y sorpresa. El delantero de 32 años explicó que la decisión fue tomada por el entrenador Gustavo Costas junto a la dirigencia y reconoció profundas diferencias futbolísticas con el DT, pese a su deseo de retirarse en la Academia.
El atacante confirmó este lunes la finalización de su vínculo con la Academia y habló con sinceridad sobre cómo recibió la noticia. “Me avisaron de un momento para otro de la decisión y lamentablemente estaba en el club que quería estar y cuesta un poco procesarlo”, reveló en una entrevista con ESPN, con los ojos vidriosos y visiblemente emocionado.
Vietto explicó que su intención era continuar en Avellaneda y que su regreso al club había estado motivado por el deseo de cerrar allí su carrera profesional. “La idea era continuar, vine a Racing para poder terminar mi carrera futbolística acá, pero no se pudo dar. Ahora cambiando el chip y mirando para adelante”, expresó.
En esa línea, agregó: “Tenía pensado quedarme mucho tiempo acá en el club, ya hice mis años en Europa, estuve en Arabia y volver a Racing era como volver a mi casa. Quedaban muchos años para que me retire, pero mi primera idea era esa”.
Las diferencias futbolísticas con Gustavo Costas
El delantero no esquivó el análisis sobre su relación con Gustavo Costas y fue claro al marcar que las diferencias nunca fueron personales, sino estrictamente futbolísticas. “Con Gustavo no fue fácil para mí, desde lo futbolístico somos polos opuestos, por eso me costó participar en la ideología que él tiene”, sostuvo. De todos modos, aclaró: “Con respeto, es un DT que a Racing le dio mucho. A mí, personalmente y por mis formas, no me ha ayudado mucho desde lo futbolístico. Siempre me ha costado entrar a la cancha y competir más que a otros compañeros”.
También se refirió a las versiones sobre supuestos problemas físicos que circularon durante la temporada 2025 y buscó despejar dudas. “Quedó como que tenía un problema físico, no tengo ningún problema crónico. Llevo 15 años jugando al fútbol y solo me pasó dos veces”, explicó.
En ese sentido, precisó que “se demoró el trámite en Conmebol para hacer el bloqueo, pero desde el día contra Boca en La Bombonera yo estaba disponible”. Y remarcó: “Cuando me tocó no entrar o no jugar, fue decisión del entrenador, no era porque yo esté roto o no pueda jugar ni 10 minutos”.
Consultado sobre quién podría heredar la camiseta número 10 que utilizó hasta la final del Torneo Clausura frente a Estudiantes, Vietto opinó: “(Agustín) Almendra o Maravilla Martínez. A Maravilla la 9 le queda bien, pero el 10 es un número pesado y no tendría ningún problema en llevarla”.
Antes de cerrar, el delantero dejó un mensaje de agradecimiento para el plantel. “Voy a extrañar al grupo, a mis compañeros. Ellos me hicieron campeón dos veces y lo más importante es la calidad humana, que es lo que queda después del fútbol”, concluyó.
