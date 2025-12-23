Racing avanza por Miltón Giménez: Gustavo Costas ya se comunicó con Boca
Tras un semestre irregular en el Xeneize, el delantero aparece en el radar de la Academia para reforzar el ataque de cara al 2026.
Luego de un cierre de año negativo en lo deportivo, Racing ya empezó a moverse con fuerza en el mercado de pases. La eliminación en la Copa Argentina ante River, la caída en la Copa Libertadores frente a Flamengo y la derrota en la final del Torneo Clausura contra Estudiantes marcaron el final de la temporada y aceleraron la planificación del 2026.
Con Gustavo Costas al frente del proyecto, la dirigencia ya trabaja en la conformación del próximo plantel. Algunas salidas importantes, como las deLuciano Vietto yFacundo Mura, obligan a buscar reemplazos, y una de las prioridades está clara: reforzar el ataque.
Si bien Adrián “Maravilla” Martínez es una fija como titular, Racing no logró encontrar un delantero que pudiera complementarlo de manera sostenida, como lo supo hacer en su momento Maximiliano Salas, hoy en el Millonario. En ese contexto, comenzó a tomar fuerza el nombre de Milton Giménez, actual delantero de Boca.
Según trascendió en las últimas horas, ya hubo contactos informales entre Gustavo Costas y Marcelo “Chelo” Delgado, integrante del Consejo de Fútbol y mano derecha de Juan Román Riquelme. Las charlas, por ahora, fueron preliminares y se limitaron a consultar las condiciones que pondría Boca para una eventual salida del futbolista.
Giménez viene de un semestre irregular en el Xeneize, donde alternó titularidades y suplencias y quedó en el centro de las críticas de los hinchas. A sus 29 años, el delantero cuenta con un amplio recorrido en el fútbol argentino: además de Boca y Banfield, pasó por Central Córdoba de Santiago del Estero y varios clubes del ascenso como Atlanta, Midland y Comunicaciones.
El Xeneize es el club donde más continuidad tuvo en su carrera. Disputó 59 partidos oficiales, convirtió 17 goles y aportó 5 asistencias en un total de 3.236 minutos en cancha. Números que, sumados a su experiencia, lo convierten en una opción concreta para el ataque de la Academia.
