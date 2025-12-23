Racing avanza por Miltón Giménez: Gustavo Costas ya se comunicó con Boca

Luego de un cierre de año negativo en lo deportivo, Racing ya empezó a moverse con fuerza en el mercado de pases. La eliminación en la Copa Argentina ante River, la caída en la Copa Libertadores frente a Flamengo y la derrota en la final del Torneo Clausura contra Estudiantes marcaron el final de la temporada y aceleraron la planificación del 2026.