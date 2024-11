Gustavo Costas sorprendió a un hincha de Racing en la previa a la final con Cruzeiro: "Te tengo que..."

chat costas alejo racing.mp4

Alejo comenzó esta aventura de manera espontánea. Durante la fase de grupos, cuando Racing debía enfrentar a Huachipato en Chile, tomó la decisión de viajar sin dinero ni compañía. "La primera vez surgió de la nada. Estaba aburrido en mi casa, Racing jugaba en una semana en Chile y dije: ‘¿y si me voy caminando y haciendo dedo?’", recordó entre risas.

Con el apoyo de otros hinchas que lo ayudaron en el camino, logró llegar a Santiago y luego a Viña del Mar, donde vio a Racing ganar por 2-0. Desde entonces, su historia se volvió viral y muchos lo apodaron "el talismán" por la suerte que parecía traerle al equipo.

Alejo también acompañó al club en Brasil, viajando a Curitiba para los cuartos de final contra Athletico Paranaense y luego a São Paulo para la semifinal frente a Corinthians. Sin embargo, durante su paso por Brasil, un contratiempo casi frustra sus planes de llegar a Paraguay: su celular se dañó por la lluvia, dejándolo incomunicado.

"Un técnico intentó arreglarlo, pero me dijo que no se podía. Puse en Twitter que no viajaba y la gente de Racing empezó a decir ‘andá igual’. Por suerte un amigo me prestó un celular, empecé a tirar mensajes por todos lados y me fui", relató Alejo, que ahora está en camino para vivir la final, listo para alentar al equipo de sus amores.

Quizás la pasión y valentía de Alejo, sumadas al gesto bondadoso de Costas, sean una premonición de que Racing logrará cortar su extensa sequía de títulos internacionales. Con un volumen de juego superior y un fútbol más atractivo desde lo estético que el de su rival Cruzeiro, el equipo de Avellaneda parece llegar con un plus anímico y futbolístico que podría inclinar la balanza a su favor en este duelo decisivo.