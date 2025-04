Gustavo Costas y el divertido reto a su hijo por elegir otro club: "Si decís Boca otra vez..."

"Mi suegro lo quiso hacer hincha de Boca. Yo me iba a concentrar y le decía todo el tiempo 'Boca, Boca, Boca'. Un día llegué caliente, no sé por qué, y me dijo 'Boca'. Lo agarré del brazo, lo llevé a la pieza y le dije: ‘Acá tenés tu mochilita, te voy a poner los pañales, tu ropita, y si llegás a decir Boca otra vez, te vas de casa a la calle y no ves más a papá y a mamá’", recordó Costas en una charla con el ente sudamericano, en uno tono muy distendido.

La amenaza, por supuesto, fue en tono de broma, pero parece haber surtido efecto. Desde aquel momento, Federico no volvió a nombrar al Xeneize y terminó siendo parte del proyecto más íntimo de su padre en el club de Avellaneda.

La historia no termina ahí. Años después, nació Gonzalo, el menor, quien también tuvo su etapa de "rebelión" futbolera: "Racing perdía. Gonza no me acuerdo si era de Huracán. Le dije que ya le inyecté la droga, así que 'vos tenés sangre celeste y blanca'. Me pinché el dedo y le pregunté de qué color era. Me contestó que rojo, y le expliqué que no, era celeste y blanca", agregó entre risas. Más allá del tono distendido, las palabras de Costas reflejan su profundo amor por Racing y cómo esa pasión se trasladó a sus hijos, que hoy lo acompañan en un momento clave para el club en el plano continental.

Este jueves, Racing volverá a jugar por la Copa y Costas estará otra vez en el banco, pero también viviendo el sueño de compartir cancha, camiseta y objetivos junto a su familia. Una historia de fútbol, herencia y mucho sentimiento.