Harry Kane recordó a Lionel Messi antes de su despedida: "Un jugador increíble y muy humilde"
El capitán de Inglaterra habló sobre el argentino después de la semifinal del Mundial 2026 y remarcó su humildad, su influencia dentro del equipo y todo lo que aportó al fútbol durante su carrera.
A pocas horas de que Lionel Messi dispute su último partido con la Selección Argentina, las voces que reconocen su trayectoria continúan multiplicándose. Esta vez fue Harry Kane, capitán de Inglaterra, quien recordó su experiencia frente al astro argentino y aprovechó para destacar algunas de las características que, según su mirada, explican la magnitud del futbolista rosarino.
El delantero inglés, actualmente en Bayern Múnich, habló sobre aquel encuentro que marcó el camino de ambas selecciones en el Mundial 2026. Argentina consiguió una remontada agónica ante Inglaterra en la semifinal y se clasificó a una nueva final, en un partido que Kane todavía recuerda especialmente por la manera en la que terminó.
La despedida de Messi está prevista para este martes 6 de octubre, cuando la Selección Argentina se enfrente con Benín en el Estadio Monumental desde las 20. Será el cierre de un recorrido de 21 años con la camiseta albiceleste.
El recuerdo de Harry Kane sobre la semifinal ante Argentina
Kane reconoció que aquella eliminación fue especialmente dolorosa para Inglaterra. El conjunto europeo había conseguido mantenerse en ventaja hasta los minutos finales, pero Argentina reaccionó en el tramo decisivo del partido y terminó dando vuelta el marcador.
El capitán inglés explicó: “Ese día fue difícil para mí”, al recordar la manera en la que su selección quedó afuera del Mundial. La remontada argentina tuvo una participación decisiva de Messi. El delantero entregó dos asistencias que terminaron en los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, lo que permitió que la Albiceleste avanzara nuevamente a la final.
Para Kane, sin embargo, el recuerdo del partido no quedó limitado a la derrota. El inglés también destacó la posibilidad de haber compartido cancha con un futbolista al que admira desde hace años.
“Un jugador increíble y muy humilde”
Kane contó que tiene un “respeto enorme” por Messi y destacó el crecimiento que observó en el argentino a lo largo de los años. La diferencia de edad entre ambos le permitió, según explicó, seguir buena parte de la evolución del rosarino como futbolista. “Un jugador increíble y muy humilde”, fue la definición que eligió para describir al capitán argentino.
El delantero inglés también hizo referencia a lo que escucha de las personas que tienen una relación cercana con Messi y aseguró que quienes lo conocen personalmente hablan de él como una “gran persona”. Uno de los conceptos más importantes de las declaraciones del delantero inglés estuvo relacionado con el liderazgo de Messi.
Kane consideró que una de las razones que explican el éxito reciente de Argentina está vinculada con la capacidad del capitán para priorizar al conjunto. “Ha puesto al equipo por delante de sí mismo y esa es una de las razones del éxito que ha tenido Argentina”, afirmó.
La frase adquiere una dimensión especial si se tiene en cuenta el recorrido que tuvo Messi con la Selección. Después de atravesar años de críticas y varias finales perdidas, el delantero consiguió convertirse en el líder de un equipo que ganó la Copa América, la Finalissima y el Mundial.
El abrazo entre Messi y Kane después del partido
La semifinal del Mundial también dejó un momento personal entre ambos protagonistas. Luego de la remontada argentina, Kane recordó que se acercó a Messi para abrazarlo y desearle buena suerte de cara a la final. Ese gesto terminó convirtiéndose en una imagen que resume el respeto existente entre dos de los grandes delanteros de su generación.
Más allá de la rivalidad deportiva, el inglés reconoció la dimensión de la trayectoria del argentino. Kane cerró su reflexión con una frase que resume su admiración: “Es increíble todo lo que ha aportado al fútbol durante todos estos años”.
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