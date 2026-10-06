Harry Kane recordó a Lionel Messi antes de su despedida: "Un jugador increíble y muy humilde"

Para Kane, sin embargo, el recuerdo del partido no quedó limitado a la derrota. El inglés también destacó la posibilidad de haber compartido cancha con un futbolista al que admira desde hace años.

“Un jugador increíble y muy humilde”

Kane contó que tiene un “respeto enorme” por Messi y destacó el crecimiento que observó en el argentino a lo largo de los años. La diferencia de edad entre ambos le permitió, según explicó, seguir buena parte de la evolución del rosarino como futbolista. “Un jugador increíble y muy humilde”, fue la definición que eligió para describir al capitán argentino.

El delantero inglés también hizo referencia a lo que escucha de las personas que tienen una relación cercana con Messi y aseguró que quienes lo conocen personalmente hablan de él como una “gran persona”. Uno de los conceptos más importantes de las declaraciones del delantero inglés estuvo relacionado con el liderazgo de Messi.

Kane consideró que una de las razones que explican el éxito reciente de Argentina está vinculada con la capacidad del capitán para priorizar al conjunto. “Ha puesto al equipo por delante de sí mismo y esa es una de las razones del éxito que ha tenido Argentina”, afirmó.

La frase adquiere una dimensión especial si se tiene en cuenta el recorrido que tuvo Messi con la Selección. Después de atravesar años de críticas y varias finales perdidas, el delantero consiguió convertirse en el líder de un equipo que ganó la Copa América, la Finalissima y el Mundial.

El abrazo entre Messi y Kane después del partido

La semifinal del Mundial también dejó un momento personal entre ambos protagonistas. Luego de la remontada argentina, Kane recordó que se acercó a Messi para abrazarlo y desearle buena suerte de cara a la final. Ese gesto terminó convirtiéndose en una imagen que resume el respeto existente entre dos de los grandes delanteros de su generación.

Más allá de la rivalidad deportiva, el inglés reconoció la dimensión de la trayectoria del argentino. Kane cerró su reflexión con una frase que resume su admiración: “Es increíble todo lo que ha aportado al fútbol durante todos estos años”.