Jonatan Cristaldo recordó el momento más difícil de su vida: "Emborracharme era mi escape"
El exdelantero de Racing y Vélez habló a corazón abierto sobre una etapa marcada por el consumo de alcohol, una profunda depresión y pensamientos suicidas.
Jonatan Cristaldo contó públicamente detalles de una de las etapas más complejas que atravesó durante su vida. El exdelantero de Racing y Vélez habló sobre su relación con el alcohol, explicó que utilizaba la bebida como una manera de escapar del sufrimiento y reveló que llegó a atravesar un momento límite en el que pensó en quitarse la vida.
El testimonio fue brindado durante una entrevista en La Noche de TyC Sports, donde el futbolista repasó distintos aspectos de aquella crisis personal y destacó especialmente el acompañamiento que recibió de su terapeuta. El exjugador contó que su relación con el alcohol comenzó en una etapa de su vida en la que buscaba una forma de evadirse de lo que estaba atravesando
Según relató, no se trataba de una actividad vinculada al disfrute de tomar, sino de una manera de poder dormir y desconectarse de los problemas. "No tomo más; a mí no me gustaba. Hasta mis 18 años no lo había probado. Yo tomaba para emborracharme y dormirme, ese era mi escape", explicó.
Jonatan Cristaldo explicó por qué comenzó a beber
El exdelantero también contó que durante ese período solía salir a bailar porque permanecer en su casa durante la noche se había vuelto complicado. La dificultad para conciliar el sueño y el estado emocional que atravesaba fueron parte de una situación que progresivamente se volvió más compleja.
El relato permitió conocer una faceta personal que durante mucho tiempo permaneció alejada de la exposición pública que tuvo como futbolista profesional. Uno de los momentos más delicados del relato ocurrió mientras Cristaldo se trasladaba en su camioneta por la Panamericana. El exjugador explicó que llegó a sentir que ya no podía soportar el dolor que estaba atravesando.
"Mi terapeuta me salvó la vida. Iba con mi camioneta por la Panamericana y sentía que lo único que quería era apagarme. No aguantaba más el dolor y el sufrimiento. Ahí suena mi teléfono y era ella. Llorando la atendí y le dije lo que iba a hacer", contó.
La intervención de su terapeuta fue determinante en aquel momento, según el propio testimonio del futbolista. Cristaldo destacó de esa manera la importancia que tuvo el acompañamiento profesional durante una etapa en la que su situación personal había llegado a un punto extremo.
Durante la entrevista, también recordó cuál había sido el gran objetivo que lo había impulsado desde su infancia. En su caso, explicó que su principal motivación no estaba directamente relacionada con convertirse en futbolista profesional. "No era ser jugador de fútbol. Fue darle a mi familia un lugar para vivir. Cuando conseguí eso, dije ‘ya está’; por eso también me descontrolé", expresó.
La carrera de Jonatan Cristaldo
Cristaldo actualmente se encuentra sin equipo desde mediados de 2026. Su carrera profesional tuvo un extenso recorrido tanto en Argentina como en el exterior. El delantero surgió de las divisiones inferiores de Vélez, club con el que consiguió uno de sus títulos en el fútbol argentino. Posteriormente también defendió la camiseta de Racing, donde obtuvo dos campeonatos, y pasó por Newell’s.
Su trayectoria internacional incluyó experiencias en Bologna de Italia, Palmeiras de Brasil, Monterrey y Cruz Azul de México. También representó a la Selección Argentina Sub-20 en 2009. A lo largo de su carrera, Cristaldo disputó 516 partidos, convirtió 137 goles y conquistó tres títulos en el fútbol argentino.
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