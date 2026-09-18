Jonatan Cristaldo recordó el momento más difícil de su vida: "Emborracharme era mi escape"

"Mi terapeuta me salvó la vida. Iba con mi camioneta por la Panamericana y sentía que lo único que quería era apagarme. No aguantaba más el dolor y el sufrimiento. Ahí suena mi teléfono y era ella. Llorando la atendí y le dije lo que iba a hacer", contó.

La intervención de su terapeuta fue determinante en aquel momento, según el propio testimonio del futbolista. Cristaldo destacó de esa manera la importancia que tuvo el acompañamiento profesional durante una etapa en la que su situación personal había llegado a un punto extremo.

Jonatan Cristaldo en Racing - Crédito: @RacingClub

Durante la entrevista, también recordó cuál había sido el gran objetivo que lo había impulsado desde su infancia. En su caso, explicó que su principal motivación no estaba directamente relacionada con convertirse en futbolista profesional. "No era ser jugador de fútbol. Fue darle a mi familia un lugar para vivir. Cuando conseguí eso, dije ‘ya está’; por eso también me descontrolé", expresó.

La carrera de Jonatan Cristaldo

Cristaldo actualmente se encuentra sin equipo desde mediados de 2026. Su carrera profesional tuvo un extenso recorrido tanto en Argentina como en el exterior. El delantero surgió de las divisiones inferiores de Vélez, club con el que consiguió uno de sus títulos en el fútbol argentino. Posteriormente también defendió la camiseta de Racing, donde obtuvo dos campeonatos, y pasó por Newell’s.

Su trayectoria internacional incluyó experiencias en Bologna de Italia, Palmeiras de Brasil, Monterrey y Cruz Azul de México. También representó a la Selección Argentina Sub-20 en 2009. A lo largo de su carrera, Cristaldo disputó 516 partidos, convirtió 137 goles y conquistó tres títulos en el fútbol argentino.