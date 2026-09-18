Inoxidable: Cristiano Ronaldo fue convocado por Portugal a los 41 años

Un nuevo desafío para el máximo goleador portugués

La convocatoria representa otra oportunidad para Ronaldo de seguir ampliando sus impresionantes números con Portugal. Desde su debut con el seleccionado mayor en 2003, el atacante disputó 233 encuentros internacionales y marcó 146 goles.

Además, su recorrido con la camiseta portuguesa incluye seis participaciones mundialistas: estuvo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026, una marca que refleja la extensión de su carrera internacional.

Ahora tendrá por delante tres compromisos ante Gales, Noruega y Dinamarca, en los que podrá continuar acercándose a la barrera de los 250 partidos con Portugal.

Los números de Cristiano Ronaldo en la Nations League

La relación de Cristiano Ronaldo con la Nations League también tiene antecedentes importantes. El delantero disputó hasta el momento 20 partidos en la competencia y convirtió 15 goles. Además, formó parte de los planteles portugueses que consiguieron quedarse con el título en dos oportunidades: 2019 y 2025.

Su presencia en la nueva convocatoria también está vinculada con el rendimiento que viene mostrando en Al Nassr y con la importancia que conserva para el seleccionado. Jorge Jesús decidió contar nuevamente con el atacante en su primera lista al frente de Portugal.