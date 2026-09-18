Inoxidable: Cristiano Ronaldo fue convocado por Portugal a los 41 años
Jorge Jesús presentó su primera lista como entrenador de la selección portuguesa y mantuvo al histórico delantero entre los convocados para los próximos compromisos internacionales.
Cristiano Ronaldo volverá a jugar para Portugal. A los 41 años, el máximo goleador histórico del seleccionado fue incluido por Jorge Jesús en la primera convocatoria del nuevo entrenador, quien asumió el cargo después de la participación del equipo en el Mundial 2026.
La presencia del delantero de Al Nassr será una de las principales novedades de una nómina que tendrá como objetivo los próximos compromisos correspondientes a la Nations League. Portugal deberá enfrentarse a Gales, Noruega y Dinamarca, con Ronaldo nuevamente como una de las referencias del plantel.
La primera convocatoria de Jorge Jesús en Portugal
Jorge Jesús tomó el mando de la selección portuguesa después de la salida de Roberto Martínez, quien dejó el cargo tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026. En aquella instancia, Portugal perdió ante España por un gol agónico de Mikel Merino.
La nueva etapa comenzó con una lista que presenta algunas modificaciones respecto de la convocatoria utilizada durante la Copa del Mundo. Entre los futbolistas que no aparecen en esta oportunidad se encuentran José Sá, Ricardo Velho, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Samu Costa y Gonçalo Guedes.
En contrapartida, el entrenador incorporó algunos nombres nuevos. Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha y Fábio Silva aparecen entre los convocados para esta serie de partidos. En ese contexto, la continuidad de Ronaldo sobresale por su experiencia y por el peso que todavía mantiene dentro del seleccionado portugués.
Un nuevo desafío para el máximo goleador portugués
La convocatoria representa otra oportunidad para Ronaldo de seguir ampliando sus impresionantes números con Portugal. Desde su debut con el seleccionado mayor en 2003, el atacante disputó 233 encuentros internacionales y marcó 146 goles.
Además, su recorrido con la camiseta portuguesa incluye seis participaciones mundialistas: estuvo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026, una marca que refleja la extensión de su carrera internacional.
Ahora tendrá por delante tres compromisos ante Gales, Noruega y Dinamarca, en los que podrá continuar acercándose a la barrera de los 250 partidos con Portugal.
Los números de Cristiano Ronaldo en la Nations League
La relación de Cristiano Ronaldo con la Nations League también tiene antecedentes importantes. El delantero disputó hasta el momento 20 partidos en la competencia y convirtió 15 goles. Además, formó parte de los planteles portugueses que consiguieron quedarse con el título en dos oportunidades: 2019 y 2025.
Su presencia en la nueva convocatoria también está vinculada con el rendimiento que viene mostrando en Al Nassr y con la importancia que conserva para el seleccionado. Jorge Jesús decidió contar nuevamente con el atacante en su primera lista al frente de Portugal.
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