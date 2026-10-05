Hazaña en Tailandia: la luchadora argentina Sheila Barrios logró un brillante KO y ganó USD 10.000

El camino hasta la cima en Tailandia, donde reside y entrena en tres turnos diarios en la ciudad de Pattaya, no fue sencillo. A sus 27 años, Barrios tiene una historia de esfuerzo que incluye desde vender comida y budines hechos en casa para financiar sus primeros viajes internacionales, hasta consolidarse como una de las proyecciones más firmes del deporte de contacto argentino. Con este nocaut histórico, la peleadora queda a las puertas de conseguir un contrato de exclusividad en la franquicia asiática.