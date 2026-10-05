Hazaña en Tailandia: la luchadora argentina Sheila Barrios logró un brillante KO y ganó USD 10.000
Pese a tener los pronósticos en contra, "La Chinita" noqueó a la británica Mia Trevorrow en el evento ONE Championship y se llevó el bono a la mejor definición.
Sheila "La Chinita" Barrios firmó una noche inolvidable en el legendario estadio Lumpinee de Bangkok. En el marco del evento The Inner Circle 33 de ONE Championship, la luchadora argentina de Muay Thai venció por nocaut a la británica Mia Trevorrow a los 2 minutos y 22 segundos del segundo asalto.
La definición no solo representó una victoria deportiva de peso, ya que Trevorrow llegaba como la número 6 del ranking mundial y campeona ISKA, sino que además le valió a la oriunda de Quilmes un premio especial de 350.000 baht tailandeses (unos USD 10.000) tras ganar el bono a la mejor pelea y nocaut de la jornada.
De vender comida para viajar a brillar en la élite mundial
El triunfo tiene un sabor especial para la peleadora de peso átomo. Tras caer en su debut en la franquicia el pasado junio, Barrios ajustó la estrategia junto a su entrenador Alejandro Iñiguez para conectar una combinación contundente de cuatro puñetazos que liquidó el combate.
El camino hasta la cima en Tailandia, donde reside y entrena en tres turnos diarios en la ciudad de Pattaya, no fue sencillo. A sus 27 años, Barrios tiene una historia de esfuerzo que incluye desde vender comida y budines hechos en casa para financiar sus primeros viajes internacionales, hasta consolidarse como una de las proyecciones más firmes del deporte de contacto argentino. Con este nocaut histórico, la peleadora queda a las puertas de conseguir un contrato de exclusividad en la franquicia asiática.
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