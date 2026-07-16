Firmaron el decreto y hay feriado el lunes 20 de julio, justo tras la final del Mundial 2026
Mientras millones de argentinos suplican por un feriado para después del partido de la Selección Argentina, un intendente ya firmó el decreto correspondiente.
La expectativa y la tensión por la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España mantienen en vilo a todo el país, y es por eso que millones de argentinos ya se entusiasman no solo con un resultado alentador sino también con un merecido feriado para descansar el lunes.
El partido del domingo a las 16 horas promete dejar las pulsaciones por las nubes y, gane quien gane, se espera una noche larga de festejos o desahogo. En ese contexto, mientras en las redes sociales se multiplican los pedidos para decretar un feriado nacional el lunes 20 de julio, hay una localidad bonaerense que ya tiene el lunes libre asegurado: Carlos Pellegrini.
Para los habitantes de este distrito del oeste de la provincia de Buenos Aires, el calendario les preparó una coincidencia perfecta que les permitirá vivir el postpartido con total tranquilidad y sin la necesidad de madrugar.
Festejo doble por el aniversario fundacional
El lunes 20 de julio, Carlos Pellegrini conmemorará el 119° aniversario de su fundación, una fecha histórica que celebra la expansión del ferrocarril en la región y la fuerte iniciativa privada de colonización agrícola que dio origen al pueblo.
Debido a esta festividad local, se decretó el día no laborable, lo que modificará el inicio de la semana de la siguiente manera:
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Sin actividad estatal ni financiera: Los empleados de la administración pública municipal y los trabajadores del sector bancario local gozarán de asueto, garantizándose un fin de semana largo de tres días.
Sector privado: Al igual que en cada feriado por aniversario fundacional, la adhesión para el comercio y las empresas privadas quedará bajo la decisión de cada empleador, aunque gran parte de la actividad local suele sumarse a los festejos.
El descanso que todos envidian por la final del Mundial 2026
A nivel nacional, la Casa Rosada ya dejó en claro su postura de no interferir en el calendario laboral ni otorgar asuetos extraordinarios por el Mundial. Por este motivo, por ahora el lunes 20 de julio será un día laborable común y corriente para la inmensa mayoría de los argentinos, quienes deberán afrontar la jornada laboral con el cansancio acumulado de la final.
Con esta feliz coincidencia, los vecinos de Carlos Pellegrini se convirtieron en los más envidiados de la provincia. Tengan que celebrar el bicampeonato mundial de la Scaloneta o simplemente descansar tras la tensión del domingo, ellos tendrán todo el lunes para recuperarse en casa, procesar las emociones y, de paso, soplar las 119 velitas de su querido pueblo.
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