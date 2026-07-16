Firmaron el decreto y hay feriado el lunes 20 de julio, justo tras la final del Mundial 2026

Sin actividad estatal ni financiera: Los empleados de la administración pública municipal y los trabajadores del sector bancario local gozarán de asueto, garantizándose un fin de semana largo de tres días.

Sector privado: Al igual que en cada feriado por aniversario fundacional, la adhesión para el comercio y las empresas privadas quedará bajo la decisión de cada empleador, aunque gran parte de la actividad local suele sumarse a los festejos.

El descanso que todos envidian por la final del Mundial 2026

A nivel nacional, la Casa Rosada ya dejó en claro su postura de no interferir en el calendario laboral ni otorgar asuetos extraordinarios por el Mundial. Por este motivo, por ahora el lunes 20 de julio será un día laborable común y corriente para la inmensa mayoría de los argentinos, quienes deberán afrontar la jornada laboral con el cansancio acumulado de la final.

Con esta feliz coincidencia, los vecinos de Carlos Pellegrini se convirtieron en los más envidiados de la provincia. Tengan que celebrar el bicampeonato mundial de la Scaloneta o simplemente descansar tras la tensión del domingo, ellos tendrán todo el lunes para recuperarse en casa, procesar las emociones y, de paso, soplar las 119 velitas de su querido pueblo.