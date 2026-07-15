Cierran ANSES por el feriado del jueves 16 de julio: qué pasa con las jubilaciones
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suspenderá la atención en delegaciones debido a feriados locales en distintos puntos del país.
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Pettobvello, mantendrá sus puertas cerradas este jueves 16 de julio con motivo de celebraciones patronales y aniversarios fundacionales de Corrientes. Debido al feriado, no se otorgaron turnos para dicha jornada.
IMPORTANTE: El Gobierno oficializó el Decreto N° 140/26 y hay feriado desde las 15 horas para ver a la Selección Argentina
Dónde cierran las oficinas de ANSES este jueves
La suspensión de la actividad presencial alcanzará a todas las dependencias ubicadas en las regiones que celebran feriados locales:
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Provincia de Corrientes: Todas las delegaciones y puntos de atención de la provincia permanecerán cerradas debido al feriado provincial por el aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí.
Qué pasa con el pago de las jubilaciones
A pesar del cierre de las oficinas físicas para la atención de trámites, el calendario de pagos de la seguridad social no se verá afectado en sucursales bancarias ni canales electrónicos:
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Acreditación de haberes: Los pagos previstos para el jueves 16 de julio se depositarán de forma automática en las cuentas bancarias de los beneficiarios según el cronograma establecido.
Retiro de efectivo: Los jubilados y pensionados podrán retirar su dinero a través de los cajeros automáticos habilitados o utilizar sus tarjetas de débito para compras en comercios.
Trámites digitales: La plataforma web oficial "Mi ANSES" y la aplicación móvil funcionarán con total normalidad las 24 horas para gestionar consultas, turnos futuros y presentaciones de documentación.
La atención presencial al público en todas las oficinas afectadas por los asuetos locales se retomará con total normalidad a partir del viernes 17 de julio en sus horarios habituales.
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