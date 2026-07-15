Cierran ANSES por el feriado del jueves 16 de julio: qué pasa con las jubilaciones

Acreditación de haberes: Los pagos previstos para el jueves 16 de julio se depositarán de forma automática en las cuentas bancarias de los beneficiarios según el cronograma establecido.

Retiro de efectivo: Los jubilados y pensionados podrán retirar su dinero a través de los cajeros automáticos habilitados o utilizar sus tarjetas de débito para compras en comercios.