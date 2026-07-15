Calendario oficial de feriados: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina
El calendario oficial de feriados nacionales de 2026 confirma que el siguiente fin de semana largo llegará en agosto y permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso.
El cronograma establecido por el Gobierno nacional contempla varios feriados y fines de semana largos durante la segunda mitad del año, una oportunidad ideal para organizar viajes, descansar o realizar actividades turísticas dentro del país.
Tras las vacaciones de invierno, el próximo descanso extendido coincidirá con una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
El próximo fin de semana largo será el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto de 2026, con motivo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Como el 17 de agosto cae lunes, el feriado nacional conformará automáticamente un descanso de tres días consecutivos para gran parte de los trabajadores y estudiantes.
En el caso de quienes deban prestar servicios durante esa jornada, el trabajo se remunerará de acuerdo con lo establecido para los feriados nacionales, según la legislación laboral vigente.
Después de agosto, todavía quedarán varios fines de semana largos distribuidos hasta diciembre, lo que permitirá seguir planificando escapadas y viajes durante el resto del año.
Calendario de feriados 2026
Estos son los feriados nacionales que restan en 2026:
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado oficialmente al lunes 23 de noviembre, generando un fin de semana largo).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Con este esquema, septiembre será el único mes de la segunda mitad del año sin feriados nacionales, mientras que diciembre ofrecerá uno de los descansos más extensos, ya que el día no laborable turístico del 7 de diciembre se suma al feriado del 8 de diciembre, conformando un fin de semana extralargo junto al sábado y domingo anteriores.
Gracias a este calendario, quienes deseen organizar vacaciones o escapadas de pocos días todavía tendrán varias oportunidades antes de que finalice 2026.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario