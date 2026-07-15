Calendario oficial de feriados: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

Después de agosto, todavía quedarán varios fines de semana largos distribuidos hasta diciembre, lo que permitirá seguir planificando escapadas y viajes durante el resto del año.

Calendario de feriados 2026

Estos son los feriados nacionales que restan en 2026:

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado oficialmente al lunes 23 de noviembre , generando un fin de semana largo).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado oficialmente al , generando un fin de semana largo). Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Con este esquema, septiembre será el único mes de la segunda mitad del año sin feriados nacionales, mientras que diciembre ofrecerá uno de los descansos más extensos, ya que el día no laborable turístico del 7 de diciembre se suma al feriado del 8 de diciembre, conformando un fin de semana extralargo junto al sábado y domingo anteriores.

Gracias a este calendario, quienes deseen organizar vacaciones o escapadas de pocos días todavía tendrán varias oportunidades antes de que finalice 2026.