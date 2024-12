Hernán Crespo destrozó a Marcelo Bielsa: recordó cuando renunció a la Selección Argentina

"Perdimos 3-1, y después, contra Perú, me deja afuera para poner a Carlitos. Sentía que no estaba respetando mi momento", confesó. La situación estalló tras el empate 0-0 con Perú.

crespo bielsa 2.jpg

En el vestuario, Bielsa se acercó para hablar con Crespo, pero según el delantero, lo que ocurrió fue una falta de respeto: “Me insultó valorándome. No puedo repetir lo que dijo. Me gritó, agachó la cabeza y se fue”. Fue entonces cuando explotó: "No aguanté más. Me fui a las duchas gritando, y el profe Bonini y Claudio Vivas tuvieron que calmarme".

Esa misma noche, Luis Bonini lo llamó para intentar mediar. El director técnico quería hablar con él, pero al día siguiente, en el predio de la AFA, lejos de disculparse, el entrenador intensificó sus comentarios.

crespo bielsa.jpg

El atacante recordó las palabras que sellaron su decisión: “Es tan grave lo que ha hecho hacia mi persona durante años, que hoy se culmina. Por eso, voy a dejar de lado lo más grande que me pasó en la vida: jugar con la Selección. No vuelvo mientras usted esté”.

Bielsa trató de convencerlo de reconsiderar, pero Crespo fue tajante: “No voy a tolerar faltas de respeto”. Poco después, Argentina participó en la Copa América 2004 y ganó los Juegos Olímpicos, sin el delantero en el plantel. El actual DT de Uruguay renunció meses después, pero la historia del goleador quedó como una herida que recién hoy decidió compartir.