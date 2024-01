Hernán López Muñoz sobre su futuro: "Me gustaría volver a tener una chance en River"

"Todo pasa por algo. Si sigo así, sé que en algún momento la oportunidad la tendré. Trato de no desesperarme, en algún momento va a existir esa posibilidad de volver a vestir la camiseta de River", agregó el volante de Godoy Cruz.

image.png

López Muñoz, de 23 años, debutó en River el 7 de abril de 2019, con Marcelo Gallardo como entrenador, en la derrota 3-2 frente a Tigre en el Monumental. El sobrino nieto de Diego Maradona convirtió un gol, tuvo una buena actuación durante media hora de juego, pero no volvió a tener minutos en cancha.

En la temporada 2023, López Muñoz se presentó a la pretemporada con River, finalizado su paso por Central Córdoba de Santiago del Estero, pero continuó su carrera a préstamo en Godoy Cruz. El equipo mendocino hizo uso de la opción de compra por el 50% de su ficha por un millón de dólares, con contrato hasta diciembre de 2026.

El futbolista negó comunicación alguna con los dirigentes de River, ante un supuesto interés por repatriarlo: "Lo leí, pero ni a mí ni a mi representante nos llamaron. Era solamente leer los rumores, escuchar, pero no me metí mucho en el tema porque no era algo que estuviera confirmado".