Hincha de Boca asegura que robó la jubilación de su abuela para viajar a Barranquilla a ver la final
"Le dijo que no cobró por un error del Estado", aseguró el joven oriundo de Misiones frente a cámara. ¿Real o bait para redes sociales?
En la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro en Colombia, una entrevista callejera en Barranquilla protagonizada por un hincha "xeneize" oriundo de Misiones se volvió viral en redes sociales por una insólita y grave confesión.
Frente a cámara, el joven aseguró haber utilizado dos meses de la jubilación de su abuela, equivalente a unos 2.000 dólares, para costear su viaje hasta Barranquilla.
El fragmento generó una fuerte repercusión entre los usuarios por la crudeza de su relato y abrió el debate en plataformas digitales, aunque hasta el momento se desconoce si el testimonio corresponde a un hecho real o si se trató de una broma realizada para la televisión y las redes.
Qué dijo el hincha de Boca sobre el viaje a Barranquilla
Durante el móvil televisivo en territorio colombiano, el simpatizante misionero explicó sin filtros la supuesta maniobra con la que reunió el dinero necesario para seguir al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena en el partido decisivo.
"Hubo dos meses que le dije que por algo del Estado no pudo cobrar, y me vine a ver a Boca", aseguró el joven frente a cámara.
En el mismo testimonio, el joven afirmó además que su abuela nunca se enteraría de lo ocurrido, una frase que rápidamente multiplicó los comentarios, críticas y reacciones irónicas en X, TikTok e Instagram mientras los hinchas xeneizes aguardan el inicio de la final ante Atlético Mineiro.
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