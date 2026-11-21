Qué canales pasan en vivo Boca vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026
El conjunto argentino juega este sábado desde las 19.30 la final del certamen continental, en busca de cortar una racha adversa.
Boca y Atlético Mineiro definirán al nuevo campeón de la Copa Sudamericana 2026 este sábado 21 de noviembre desde las 19:30 (hora argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Para los hinchas que sigan el encuentro decisivo a la distancia, la transmisión televisiva y online para la Argentina contará con dos señales principales en vivo.
Con el equipo de Rodolfo Arruabarrena enfocado en cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales y alcanzar un premio económico acumulado de hasta 13.350.000 dólares, los fanáticos podrán optar tanto por televisión por cable y satelital como por plataformas de streaming oficiales para ver el choque frente al conjunto dirigido por Eduardo Domínguez.
El partido contará con dos opciones principales tanto en televisión por cable y satelital como en plataformas de streaming, con equipos periodísticos de primer nivel para la cobertura en vivo desde Colombia. Dado la magnitud del evento, contará con una importante cobertura mediática, además de ser seguido minuto a minuto en las redes sociales.
En qué canales ver en vivo Boca vs. Atlético Mineiro
La final de la Copa Sudamericana 2026 será transmitida en vivo para toda la Argentina a través de las siguientes señales y servicios digitales:
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ESPN: Emisión por televisión por cable y satelital, con los relatos de Sebastián Vignolo y los comentarios de Gustavo López.
Disney+ Plan Premium: Transmisión vía streaming en vivo con la misma cobertura periodística de ESPN.
DSPORTS: Emisión exclusiva por televisión satelital, con los relatos de Pablo Giralt, los comentarios de Juan Pablo Varsky y el análisis de Sergio Goycochea.
DGO: Disponible de manera online a través de la plataforma digital de DirecTV.
Horario, sede y ficha del partido
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Partido: Boca Juniors vs. Atlético Mineiro
Instancia: Final de la Copa Sudamericana 2026
Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Horario: 19:30 (hora de Argentina)
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla, Colombia)
Canales y Streaming: ESPN, Disney+ Plan Premium, DSPORTS y DGO
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