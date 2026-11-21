Con el equipo de Rodolfo Arruabarrena enfocado en cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales y alcanzar un premio económico acumulado de hasta 13.350.000 dólares, los fanáticos podrán optar tanto por televisión por cable y satelital como por plataformas de streaming oficiales para ver el choque frente al conjunto dirigido por Eduardo Domínguez.