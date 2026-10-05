Histórica despedida de Lionel Messi: confirman el cronograma completo y line-up de shows en vivo
Además del amistoso de la Selección Argentina ante Benín, el del martes se presenta como un megaevento con shows para todos los gustos.
La cuenta regresiva llegó a su fin. Este martes, el estadio Monumental se vestirá de gala para vivir una noche cargada de emoción, lágrimas y fútbol: Lionel Messi disputará su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, en una noche preparada como una fiesta total.
En la previa de este amistoso internacional ante Benín, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el cronograma oficial y el line-up completo de una jornada que promete trascender lo estrictamente deportivo para convertirse en un megaevento histórico.
Puertas adentro, la fiesta comenzará mucho antes del pitazo inicial y se extenderá hasta altas horas de la noche con un despliegue musical de primer nivel. El evento está previsto que empiece a las 17.30 y se extienda hasta la medianoche.
El cronograma completo de la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina
La gran previa (Desde las 17:30)
Las puertas del estadio se abrirán temprano para recibir a los miles de hinchas que colmarán las tribunas. El color y la música estarán a cargo de reconocidos artistas nacionales que calentarán la previa:
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17:30 — Apertura con animación (Un Poco de Ruido) y banda en vivo.
17:40 — Show en vivo de Sebastián Mendoza.
17:50 — Presentación de Román, El Original.
18:00 — Show de Amar Azul.
18:10 — Presentación de Santi Cairo.
18:20 — Explosión de cuarteto con Q'Lokura.
18:40 — Nueva tanda de animación con Un Poco de Ruido.
19:00 — Show estelar de Damas Gratis.
20:00 — Entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de Fabio Santana, en la antesala de la salida de los equipos a la cancha.
El partido y el show del entretiempo
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20:00 — Comienzo del encuentro amistoso entre la Selección Argentina y Benín.
Entretiempo — El descanso del partido contará con un show exclusivo a cargo de Gaspar Benegas.
El cierre y la gran fiesta post-partido (A partir de las 22:03)
Una vez finalizados los noventa minutos llegará el momento más emotivo y deslumbrante de la noche, con homenajes, sorpresas y un despliegue tecnológico inédito sobre el césped del Monumental:
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22:03 — Impactante show de drones y fuegos artificiales iluminando el cielo de Núñez.
22:10 — Presentación en vivo de La Sole (Soledad Pastorutti).
22:15 — Show musical de Ulises Bueno.
22:30 — El gran cierre con un show sorpresa para despedir al capitán de la mejor manera.
Una noche diseñada para que el mejor jugador del mundo reciba el afecto eterno de todo un país en su último baile con la Albiceleste.
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