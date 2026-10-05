"Sé que voy a extrañar": la emotiva publicación de Lionel Messi en la previa de su despedida de la Selección
El mejor jugador de todos los tiempos compartió algunas imágenes de su último entrenamiento en la Selección Argentina, con un mensaje conmovedor.
A pocas horas de vivir una noche que promete quedar grabada a fuego en la historia del fútbol argentino, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para compartir sus sensaciones tras completar su última práctica con la camiseta de la Selección Argentina.
Con el estadio Monumental listo para albergar el amistoso ante Benín, el capitán y máxima figura del seleccionado nacional dejó un mensaje cargado de emoción que rápidamente se viralizó entre los fanáticos de todo el mundo.
El mejor jugador de todos los tiempos se prepara para su última función. Tras el anuncio bomba, semanas atrás, de su retiro del conjunto nacional, el astro rosarino accedió a la invitación de la AFA para tener su partido despedida, en lo que se espera un estadio completamente colmado.
Sin participar de la fecha FIFA completa, Messi arribó el fin de semana al país desde Miami, y se sumó el domingo a las prácticas en el predio de Ezeiza para terminar completando sus últimos dos entrenamientos con la indumentaria "albiceleste".
El mensaje completo de Lionel Scaloni y las postales del último entrenamiento
A través de su cuenta oficial de Instagram, el rosarino publicó una serie de imágenes que resumen el clima íntimo del plantel en la antesala del histórico partido. En las postales se lo puede ver concentrado durante los ejercicios con pelota, compartiendo risas con sus compañeros y, como broche de oro, una foto grupal junto a todo el plantel, el cuerpo técnico y los auxiliares en el predio de Ezeiza.
Junto a las imágenes, Messi escribió una frase breve pero profundamente sentida, acompañada por el emoji de una bandera argentina. "Momentos especiales que sé que voy a extrañar", escribió.
La publicación acumuló millones de reacciones en cuestión de minutos, reflejando el cariño y la admiración incondicional de los hinchas en este tramo final que marca el cierre de una era dorada para la Selección Argentina.
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