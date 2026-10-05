"Sé que voy a extrañar": la emotiva publicación de Lionel Messi en la previa de su despedida de la Selección

Lionel Messi compartió imágenes de su última práctica con la Selección Argentina.

El mensaje completo de Lionel Scaloni y las postales del último entrenamiento

A través de su cuenta oficial de Instagram, el rosarino publicó una serie de imágenes que resumen el clima íntimo del plantel en la antesala del histórico partido. En las postales se lo puede ver concentrado durante los ejercicios con pelota, compartiendo risas con sus compañeros y, como broche de oro, una foto grupal junto a todo el plantel, el cuerpo técnico y los auxiliares en el predio de Ezeiza.