Histórico: el argentino Horacio Zeballos se coronó en dobles en el US Open
Junto al español Marcel Granollers, derrotó ajustadamente a la dupla británica conformada por Joe Salisbury y Neal Skupski por 3-6, 7-6(4) y 7-5.
El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers conquistaron este sábado en el Abierto de los Estados Unidos, el último grand slam de la temporada y el segundo que ganan como pareja, tras obtener Roland Garros en junio de este año.
La pareja de dobles, ya establecida desde hace tiempo, salvaron tres match points ante los ingleses Joe Salisbury y Neal Skupski para imponerse 3-6, 7-6(4) y 7-5 en un partido que se desarrolló en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York y tuvo momentos no aptos para espectadores con problemas cardíacos.
El argentino y el español supieron aprovechar su oportunidad en un cuadro de dobles masculino donde las dos principales parejas cayeron antes de los octavos de final. Las eliminaciones prematuras de Julian Cash/Lloyd Glasspool y Marcelo Arévalo/Mate Pavic, primeros y segundos preclasificados, respectivamente, abrieron el abanico al resto de candidatos.
La pareja llegó al set decisivo en cuatro de sus partidos disputados en Nueva York, sabiendo aceptar y asumir con entereza los momentos límite que les presentó este torneo, el más importante del mundo sobre canchas duras.
"Sinceramente, no sé en qué pensar en este momento. Ha sido una batalla increíble", comentó Zeballos, de 40 años, en la ceremonia de premiación, señalando que "cuando jugás este tipo de partidos, es injusto que haya un ganador y un perdedor, porque estos chicos hicieron todo bien. Merecían ganar también este partido, enhorabuena y a seguir".
"No puedo creer que hayamos ganado el US Open. Es fantástico estar aquí junto a toda la gente que nos ha visto", agregó, a lo que Granollers añadió que “estas dos semanas han sido de las más duras de mi vida. Gracias a los fisios, a nuestro doctor, a todos los que me ayudaron a disputar el torneo”.
“Gracias también a mi compañero, llevamos mucho tiempo luchando juntos. Este año logramos grandes resultados, me alegra haberlo conseguido contigo", dijo dirigiéndose al argentino.
Por otro lado, tras ganar el US Open la pareja hispano-argentina aseguró su sexta presencia consecutiva en el evento broche de temporada organizada por la ATP, que tendrá lugar en el Inalpi Arena del 9 al 16 de noviembre de este año.
