Histórico: el argentino Horacio Zeballos se coronó en dobles en el US Open

"Sinceramente, no sé en qué pensar en este momento. Ha sido una batalla increíble", comentó Zeballos, de 40 años, en la ceremonia de premiación, señalando que "cuando jugás este tipo de partidos, es injusto que haya un ganador y un perdedor, porque estos chicos hicieron todo bien. Merecían ganar también este partido, enhorabuena y a seguir".

"No puedo creer que hayamos ganado el US Open. Es fantástico estar aquí junto a toda la gente que nos ha visto", agregó, a lo que Granollers añadió que “estas dos semanas han sido de las más duras de mi vida. Gracias a los fisios, a nuestro doctor, a todos los que me ayudaron a disputar el torneo”.

“Gracias también a mi compañero, llevamos mucho tiempo luchando juntos. Este año logramos grandes resultados, me alegra haberlo conseguido contigo", dijo dirigiéndose al argentino.

Por otro lado, tras ganar el US Open la pareja hispano-argentina aseguró su sexta presencia consecutiva en el evento broche de temporada organizada por la ATP, que tendrá lugar en el Inalpi Arena del 9 al 16 de noviembre de este año.