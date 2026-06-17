Histórico: Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales

La noche soñada en Kansas City tuvo un premio adicional. Además de liderar la goleada, el capitán albiceleste alcanzó un récord que parecía reservado para muy pocos. Con los tres tantos convertidos ante el conjunto africano, el rosarino llegó a los 16 goles en Copas del Mundo e igualó al alemán como máximo goleador de la historia de los Mundiales. La marca del exdelantero se mantenía vigente desde Brasil 2014, cuando anotó su tanto número 16 en la histórica semifinal frente a Brasil. Doce años más tarde, Messi consiguió alcanzarlo en el estreno de la Albiceleste en el Mundial 2026.