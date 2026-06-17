Histórico: Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales
Messi llegó a los 16 goles en Copas del Mundo tras marcar tres veces ante Argelia e igualó el récord histórico de Miroslav Klose.
Lionel Messi sigue haciendo historia con la Selección Argentina. Gracias a su hat-trick frente a Argelia en el debut del Mundial 2026, el capitán alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca de Miroslav Klose como máximo artillero de la historia del torneo.
La noche soñada en Kansas City tuvo un premio adicional. Además de liderar la goleada, el capitán albiceleste alcanzó un récord que parecía reservado para muy pocos. Con los tres tantos convertidos ante el conjunto africano, el rosarino llegó a los 16 goles en Copas del Mundo e igualó al alemán como máximo goleador de la historia de los Mundiales. La marca del exdelantero se mantenía vigente desde Brasil 2014, cuando anotó su tanto número 16 en la histórica semifinal frente a Brasil. Doce años más tarde, Messi consiguió alcanzarlo en el estreno de la Albiceleste en el Mundial 2026.
El capitán argentino había llegado a esta edición con 13 goles mundialistas acumulados entre Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su actuación ante Argelia le permitió superar en una sola noche a dos leyendas como Ronaldo Nazário, que terminó su carrera con 15 tantos, y Gerd Müller, autor de 14 conquistas. Además, dejó atrás definitivamente al francés Just Fontaine, con quien compartía posición antes del inicio del certamen.
La particularidad de la marca es que Messi todavía tiene todo el Mundial por delante. Con la fase de grupos recién comenzada, el rosarino cuenta con varias oportunidades para transformarse en el máximo goleador absoluto de la historia de las Copas del Mundo. El propio Klose ya había anticipado esa posibilidad en la previa del torneo. "No tengo nada en contra, los récords están para romperlos. Messi es un genio", había declarado el alemán.
A los 39 años, el capitán argentino volvió a demostrar que sigue siendo determinante en el escenario más importante del fútbol y sumó otro capítulo dorado a una carrera que parece no tener límites.
La tabla histórica de goleadores mundialistas se encuentra así
1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles
1. Lionel Messi (Argentina) - 16 goles
3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles
4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles
4. Kylian Mbappe (Francia) - 14 goles
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