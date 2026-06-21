Histórico triunfo: Francisco Cerúndolo venció a Tommy Paul y se consagró campeón en Queen's

"Gané Queen's. Gracias a todos, sin palabras. Completamente feliz", escribió el tenista argentino en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FranCerundolo/status/2068734223742074985&partner=&hide_thread=false Gane queens Gracias a todos, sin palabras. Completamente feliz https://t.co/5vTbiWSIQs — Francisco Cerúndolo (@FranCerundolo) June 21, 2026

Con este triunfo, ratificó el gran momento que atraviesa en el circuito ATP y se consolidó como una de las principales raquetas sudamericanas de la actualidad.

Solana Sierra sigue en alza: ganó con autoridad y avanzó en la qualy de Bad Homburg

Solana Sierra continúa atravesando uno de los mejores momentos de su carrera y este sábado volvió a dejarlo en evidencia en Alemania. La marplatense se impuso con claridad ante la local Ella Seidel por 6-2 y 6-1 y avanzó a la ronda decisiva de la clasificación del torneo de Bad Homburg.

La joven argentina necesitó poco más de una hora de juego para sacar adelante el compromiso y mostró nuevamente las virtudes que viene exhibiendo durante la temporada sobre césped, una superficie en la que parece sentirse cada vez más cómoda.

Con un tenis agresivo y una actuación sin fisuras, Sierra dominó el encuentro desde el comienzo y apenas cedió tres games frente a la tenista alemana, en una producción que dejó sensaciones muy positivas de cara a lo que viene.

Solana Sierra Solana Sierra

El triunfo le permitió instalarse en la última instancia de la qualy, donde buscará acceder al cuadro principal del certamen. Su próxima rival será la rusa Anna Blinkova, una jugadora con mayor recorrido en el circuito y experiencia en torneos de alto nivel.

La argentina viene construyendo una temporada de franco crecimiento. Después de sumar buenas actuaciones en distintos torneos del circuito, logró trasladar ese rendimiento al césped, una superficie históricamente compleja para muchas jugadoras sudamericanas.

Su desempeño en las últimas semanas alimenta las expectativas alrededor de una de las tenistas nacionales con mayor proyección. Cada victoria le permite seguir escalando posiciones en el ranking y consolidar un presente auspicioso.

Ahora, Sierra afrontará un nuevo desafío en Alemania con la ilusión de meterse en el cuadro principal de Bad Homburg y continuar prolongando este promisorio momento deportivo.