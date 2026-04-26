Hito mundial en Londres: Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas

A pesar de que las liebres abandonaron antes del kilómetro 30, Assefa supo gestionar la presión táctica frente a rivales de la talla de Hellen Obiri. En un cierre estratégico y de pura potencia, la subcampeona olímpica desplegó un esprint final en los últimos metros para sellar su triunfo y confirmar que el maratón femenino atraviesa su era más brillante.