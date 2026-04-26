Hito mundial en Londres: Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas
El keniata hizo historia al cronometrar 1:59:30, convirtiéndose en el primer hombre en bajar la mítica marca en una competencia oficial.
Lo que durante décadas se consideró un límite humano inalcanzable, finalmente cayó en el asfalto londinense. Sabastian Sawe, quien ya arrastraba una racha invicta tras ganar en Berlín y Valencia, cumplió con los pronósticos y detuvo el reloj en 1:59:30. Con este registro, el keniata destrozó por 65 segundos el récord previo que ostentaba Kelvin Kiptum (2:00:35).
La carrera masculina fue de una velocidad sin precedentes: incluso el etíope Yomif Kejelcha (1:59:41) y el ugandés Jacob Kiplimo (2:00:28) lograron tiempos que superaron la anterior marca mundial, situando al podio completo en una nueva dimensión competitiva. Sawe lanzó su ataque definitivo en el kilómetro 25, tras el retiro de la última liebre, y sostuvo un esfuerzo solitario demoledor hasta la meta frente al Palacio de Buckingham.
Hito mundial en Londres: Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas
Tigst Assefa, la reina indiscutida de la Maratón de Londres
En la rama femenina, la emoción no fue menor. Tigst Assefa logró su segunda victoria consecutiva en Londres estableciendo, por segundo año seguido, un nuevo récord mundial. La etíope marcó 2:15:41, mejorando por nueve segundos su propia marca de 2025.
A pesar de que las liebres abandonaron antes del kilómetro 30, Assefa supo gestionar la presión táctica frente a rivales de la talla de Hellen Obiri. En un cierre estratégico y de pura potencia, la subcampeona olímpica desplegó un esprint final en los últimos metros para sellar su triunfo y confirmar que el maratón femenino atraviesa su era más brillante.
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