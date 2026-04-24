La reacción del Reino Unido al informe filtrado por Reuters sobre las Malvinas: "Fuera de cuestión"
Se filtró un documento del Pentágono que anticipa que Donald Trump retirará su apoyo a Londres en la cuestión Malvinas en represalia por su falta de apoyo en la guerra con Irán.
El gobierno británico salió al cruce del informe secreto del Pentágono que filtró este viernes la agencia de noticias Reuters y advirtió que "la soberanía de las Islas Malvinas no está en cuestión". El vocero de la oficina del primer ministro Keir Starmer, fue el encargado de salir al cruce de las versiones que indican que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retiraría su apoyo a Londres en la disputa que mantiene con nuestro país por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
“El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente”, declaró el vocero y recordó el referéndum celebrado en las islas en 2013, en el que el 98% de los votantes se pronunció a favor de permanecer como territorio británico. Consulta que de todas maneras Argentina no reconoció ya que se trata de una sociedad implantada tras la usurpación de las islas.
El documento interno del Pentágono que difundió Reuters detalla una serie de medidas que el gobierno de Estados Unidos podría adoptar contra España y el Reino Unido como represalia por la falta de alineamiento de ambos países con la política exterior de la administración del presidente Trump, en especial por sus negativas a alinearse con las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán y negar el uso de bases logísticas.
Entre estas opciones figura la revisión del respaldo diplomático estadounidense a las reclamaciones europeas sobre “posesiones imperiales”, con mención explícita a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, administradas por el Reino Unido y reclamadas por Argentina. La información fue difundida inicialmente por la agencia Reuters y replicada rápidamente en medios británicos como The Sun, The Telegraph, Daily Mail, The Independent y The Guardian.
Malvinas en los medios británicos
The Telegraph describió la filtración como una señal de que Washington evalúa “penalizar” a los socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) reticentes.
Por su parte el Daily Mail amplió que el documento también contempla la suspensión de España de la OTAN a raíz de la decisión del presidente Pedro Sánchez de no permitir el uso de bases militares o espacio aéreo español para ataques contra Irán. Washington cuenta con dos instalaciones clave en territorio español: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.
The Sun, en tanto, citó al almirante Lord West, excomandante de la fragata HMS Ardent durante la guerra de 1982, quien afirmó que Trump “no comprende la OTAN ni el liderazgo de alianzas”.
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