La reacción del Reino Unido al informe filtrado por Reuters sobre las Malvinas: "Fuera de cuestión"

guerra de malvinas

Malvinas en los medios británicos

The Telegraph describió la filtración como una señal de que Washington evalúa “penalizar” a los socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) reticentes.

Por su parte el Daily Mail amplió que el documento también contempla la suspensión de España de la OTAN a raíz de la decisión del presidente Pedro Sánchez de no permitir el uso de bases militares o espacio aéreo español para ataques contra Irán. Washington cuenta con dos instalaciones clave en territorio español: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

The Sun, en tanto, citó al almirante Lord West, excomandante de la fragata HMS Ardent durante la guerra de 1982, quien afirmó que Trump “no comprende la OTAN ni el liderazgo de alianzas”.

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