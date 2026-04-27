Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Huracán vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026.
En la finalización de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, Huracán recibirá a Argentinos Juniors desde las 21 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en otro duelo clave.
Con 21 puntos, el Globo sabe que una victoria lo depositará en los 24 y prácticamente le asegurará un lugar entre los clasificados. Sin embargo, la tabla está muy ajustada y equipos como Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing siguen de cerca, por lo que no hay margen para relajarse.
Argentinos, en cambio, llega con mayor tranquilidad. El conjunto de La Paternal ya selló su clasificación tras vencer a Atlético Tucumán y ahora apunta a terminar lo más arriba posible en la Zona B.
Formaciones de Huracán vs. Argentinos por el Torneo Apertura 2026
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Waller, Lucas Carrizo; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Argentinos: Brayan Cortés; Kevin Coronel o Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Facundo Jainikoski, Iván Morales y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Huracán vs. Argentinos
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Así está la tabla de posiciones del Grupo B
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