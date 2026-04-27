Argentinos Juniors le ganó a Huracán y le dio una mano a Racing
El Globo no pudo asegurar su lugar en los playoffs frente a un Bicho que llegaba con menos presión pero con aspiraciones altas en la tabla.
En Parque Patricios, Huracán cayó ante Argentinos Juniors en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en otro duelo clave por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, resultado que le dio un resperio a Racing en sus aspiraciones de meterse en los playoffs.
El gol de Waller adelantaba al conjunto local, pero cerca del cierre de la primera mitad igualó la visita con el tanto de Tomás Molina, mientras que Iván Morales puso el 2-1 que sería definitivo.
El equipo dirigido por Diego Martínez llegaba un presente en alza. Luego de un inicio complicado, había logrado encadenar resultados positivos que lo metieron nuevamente en la pelea por la clasificación.
Ahora, con 21 puntos, el Globo no pudo asegurar su lugar en la próxima ronda, mientras que Racing, que por ahora se encuentra afuera de los ocho mejores de la Zona, volvió a depender de sí mismo. .
Argentinos, en cambio, llegaba con mayor tranquilidad. El conjunto de La Paternal ya había sellado su clasificación tras vencer a Atlético Tucumán y ahora apunta a terminar lo más arriba posible en la Zona B. Con este resultado quedó tercero pero con igual puntaje que el escolta River.
Huracán vs. Argentinos, por el Torneo Apertura 2026: formaciones
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Waller, Lucas Carrizo; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Argentinos: Brayan Cortés; Kevin Coronel o Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Facundo Jainikoski, Iván Morales y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Huracán vs. Argentinos: otros datos
- Hora: 21.00.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Ariel Penel.
- VAR: Lucas Cavallero.
- TV: ESPN Premium.
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