Hostilidad en Londres: la reprobación del público a Valentín Barco en su debut con Chelsea

El desembarco de Valentín Barco en Inglaterra con la camiseta del Chelsea arrancó envuelto en un clima de alta tensión. El zurdo surgido de la cantera de Boca, que viene de concretar su llegada al conjunto de Londres tras un destacado paso por el fútbol europeo y disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, tuvo sus primeros minutos en Stamford Bridge en el duelo ante Luton por la Copa de la Liga y vivió una jornada particular marcada por la hostilidad del público.