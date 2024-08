Marcos "Huevo" Acuña, de probarse en River y no quedar a ser nuevo refuerzo

El "Huevo", que viene de ganar la Copa América de Estados Unidos con la Albiceleste, se sumará en las próximas horas al plantel de Marcelo Gallardo que fue clave para esta negociación. Teniendo en cuenta que el Sevilla de España le buscaba una salida al futbolista, River se movió rápido y así cerró un acuerdo que rondaría entre 4 y 5 millones de dólares.

Vale destacar que su contrato finalizaba en junio del próximo año. De esta manera, Acuña viajaría este próximo lunes a la Argentina para realizarse la revisión médica y ponerse así bajo las órdenes del "Muñeco" cuanto antes. Si bien no podrá jugar ante Talleres, estará en la próxima fecha de la LPF y estaría en cuartos de final si el Millonario clasifica.

image.png

El día que Huevo Acuña se probó en River

Cuándo tenía 17 años, el "Huevo" emprendió viaje rumbo a capital para darle forma a su deseo de jugar al fútbol. Al principio, la cosa no iba bien: intentó mostrarse en Boca, San Lorenzo, Argentinos, Tigre y justamente también en el Millonario; pero en todos la respuesta fue "no". Sin lugar a dudas un momento dificil para la vida de un futbolista que empieza a dar sus primeros pasos en búsqueda de un sueño tan marcado.

"Era muy difícil quedar, en cada prueba había más de 50 chicos. No lloraba, pero me enojaba. Pensaba: 'Vengo de tan lejos y casi no me miran...'. Se nos hacía muy difícil venir a Buenos Aires", contó alguna vez el lateral izquierdo de la Scaloneta que fue comprado por River y el martes estará llegando a Argentina para firmar contrato.

image.png