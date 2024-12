Hugo Gatti criticó muy fuerte a Lionel Messi: "Hoy es uno menos"

En una entrevista reciente, Gatti, conocido por sus opiniones controvertidas, aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni no repetirá el éxito obtenido en Qatar 2022 más allá del nivel que viene mostrando: "Ojalá me equivoque, pero yo creo que a Argentina no le va a ir bien en el próximo Mundial. A los jugadores fundamentales ya no los tiene", comenzó diciendo el arquero que conquistó títulos icónicos con el Xeneize.