Pascual Di Tella le dio la primera medalla de oro a Argentina en los Juegos Suramericanos 2026
El esgrimista y músico se consagró campeón en sable individual tras vencer en la final al venezolano Eliecer Romero y cobrarse una histórica revancha personal.
La delegación argentina celebró a lo grande en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En una jornada con emociones al límite, Pascual Di Tella se consagró campeón en la categoría de sable individual masculino y le otorgó a la delegación albiceleste su primera medalla de oro en la competencia. El esgrimista de 30 años se impuso por 15-12 frente al venezolano Eliecer Romero en una definición apasionante.
Pascual Di Tella, los Juegos Suramericanos y la esgrima argentina
El camino del bonaerense hacia el escalón más alto del podio tuvo un cruce determinante en semifinales, donde debió eliminar a su compatriota y compañero de selección Juan Bacha en un duelo 100% argentino. Ya en la final, logró tomarse una esperada revancha personal ante Romero, rival con el que compite desde la categoría sub-17 y quien lo había vencido en la definición de Cochabamba 2018. "En 2018 me había ganado él y me quedé con la espina. Fue un match muy complicado", reconoció el tirador al concluir el combate.
Nacido en Vicente López, Di Tella lleva el deporte de alto rendimiento en la sangre. Es hijo de Rafael Di Tella (esgrimista olímpico en Seúl 1988 y Barcelona 1992) y de Astrid Steverlynck (esquiadora olímpica), hermano de Isabel Di Tella (medallista dorada en Santiago 2023) y nieto del ex Canciller Guido Di Tella. Tras pasar por la NCAA estadounidense y competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, suma ahora un nuevo logro consagratorio a su palmarés internacional.
Sin embargo, el costado más curioso del nuevo campeón suramericano está fuera de las pistas. Radicado en Brooklyn, es licenciado en Filosofía y Ciencias Políticas, trabaja en la industria de la representación artística colaborando en producciones de figuras de la música latina y desarrolla su propia carrera musical componiendo bajo el seudónimo "ex.reii".
Con el envión de esta primera presea dorada obtenida en condición de local, la delegación nacional busca consolidar su presencia en el medallero general. Di Tella, por su parte, demostró una vez más que su particular equilibrio entre el arte y el alto rendimiento sigue rindiendo frutos al más alto nivel continental.
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