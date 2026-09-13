Pascual Di Tella le dio la primera medalla de oro a Argentina en los Juegos Suramericanos 2026

Pascual Di Tella, los Juegos Suramericanos y la esgrima argentina

El camino del bonaerense hacia el escalón más alto del podio tuvo un cruce determinante en semifinales, donde debió eliminar a su compatriota y compañero de selección Juan Bacha en un duelo 100% argentino. Ya en la final, logró tomarse una esperada revancha personal ante Romero, rival con el que compite desde la categoría sub-17 y quien lo había vencido en la definición de Cochabamba 2018. "En 2018 me había ganado él y me quedé con la espina. Fue un match muy complicado", reconoció el tirador al concluir el combate.