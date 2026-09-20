Huracán venció a River y la picanteó por redes con chicanas por el container y Morena Beltrán
El Globo se impuso por 2-1 con goles de Cortés y Blondel por el Torneo Clausura. Tras el triunfazo como visitante, la cuenta oficial del club no perdonó al Millonario con dos cargadas virales.
Huracán festejó a lo grande en Núñez este sábado por la tarde tras conseguir una victoria trascendental. El conjunto de Parque Patricios superó 2-1 a River en el Estadio Monumental por la décima fecha del Torneo Clausura 2026, con anotaciones de Óscar Cortés y Lucas Blondel. Sin embargo, la repercusión no concluyó con el pitazo final del árbitro: las cuentas oficiales del Globo aprovecharon el triunfo para lanzar dos cargadas muy picantes dirigidas al Millonario.
La primera de las publicaciones hizo referencia a una de las disputas recientes más comentadas del fútbol argentino. Durante más de dos meses, la institución de Núñez mantuvo marginados a 13 futbolistas en el predio de Cantilo, utilizándose un container como vestuario improvisado. Aunque la dirigencia ya resolvió el traspaso de todos esos nombres (entre los que figuraban Paulo Díaz, Germán Pezzella, Maximiliano Meza y Matías Viña), la maniobra provocó fuertes críticas. Por esa razón, tras imponerse en la cancha, Huracán escribió en redes la frase “No me la container”, generando un aluvión de reacciones e interacciones de los fanáticos.
Huracán venció a River y la picanteó por redes con chicanas por el container y Morena Beltrán
Poco después, el área de prensa de la visita volvió a la carga con otra broma dirigida a la figura de la jornada. Al subir la imagen del autor del segundo gol, Lucas Blondel, el club publicó el texto “Se comió a Beltrán”. El mensaje jugó directamente con el apellido del guardameta de River, Santiago Beltrán, y el enlace sentimental del futbolista quemero con la reconocida periodista Morena Beltrán.
Con este resultado favorable, los tres puntos conseguidos le otorgan a Huracán un impulso determinante para acomodarse arriba en la tabla de posiciones del torneo. Por el lado del conjunto local, la jornada dejó un doble trago amargo: la derrota ante su gente y las repercusiones de un folclore futbolero que promete seguir dando que hablar durante la semana.
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