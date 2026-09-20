Huracán venció a River y la picanteó por redes con chicanas por el container y Morena Beltrán

La primera de las publicaciones hizo referencia a una de las disputas recientes más comentadas del fútbol argentino. Durante más de dos meses, la institución de Núñez mantuvo marginados a 13 futbolistas en el predio de Cantilo, utilizándose un container como vestuario improvisado. Aunque la dirigencia ya resolvió el traspaso de todos esos nombres (entre los que figuraban Paulo Díaz, Germán Pezzella, Maximiliano Meza y Matías Viña), la maniobra provocó fuertes críticas. Por esa razón, tras imponerse en la cancha, Huracán escribió en redes la frase “No me la container”, generando un aluvión de reacciones e interacciones de los fanáticos.