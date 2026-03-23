Huracán vs Barracas, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
En Parque Patricios, el Globo necesita derrotar al Guapo de Rubén Darío Insúa para sacarlo de los puestos de playoffs.
Huracán recibirá a Barracas Central este lunes desde las 21.15 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026. El Globo atraviesa un momento irregular y necesita sumar de a tres para volver a meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.
El equipo dirigido por Diego Martínez ganó solo uno de los últimos cinco partidos y viene de empatar 0-0 frente a Aldosivi en Mar del Plata. Además, tendrá dos bajas importantes: Hernán Galíndez y Jordy Caicedo fueron convocados por la Selección de Ecuador para la fecha FIFA. Sebastián Meza y Luciano Giménez se perfilan como sus reemplazantes.
Barracas Central atraviesa un presente positivo y logró meterse entre los primeros ocho de la Zona B tras vencer 2-1 a Atlético Tucumán con goles de Gonzalo Maroni y Lucas Gamba. El equipo de Rubén Darío Insúa acumula 15 puntos y lleva cuatro partidos sin derrotas, lo que le permitió posicionarse en zona de clasificación.
El Guapo también tiene en el horizonte su participación internacional, ya que el sorteo de la Copa Sudamericana determinó que integrará un grupo junto a Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama de Brasil y Audax Italiano de Chile. El debut del conjunto de Parque Patricios en el certamen continental será el 7 de abril.
Probables formaciones del encuentro entre Huracán y Barracas Central
- Huracán: Sebastián Meza; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Luciano Giménez. DT: Diego Martínez.
- Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Gonzalo Maroni, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.
Huracán vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Adrián Franklin
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario