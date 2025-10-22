Huracán vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El equipo de Parque Patricios atraviesa una profunda crisis de resultados, mientras que los santiagueños llegan con el envión de su último triunfo.
Huracán y Central Córdoba se enfrentan este miércoles desde las 19:30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, en un choque que promete tensión, necesidad y contrastes. Mientras el Globo intenta ponerle freno a una preocupante caída futbolística que compromete la continuidad de Frank Darío Kudelka, el Ferroviario busca aprovechar su repunte reciente para seguir escalando posiciones en la tabla. El encuentro, además de ser clave por los puntos, puede marcar un antes y un después para ambos entrenadores.
El presente de Huracán es alarmante: apenas ganó un partido de los últimos ocho, un registro que generó fastidio en los hinchas y dudas puertas adentro. Desde su eliminación en la Copa Sudamericana frente a Once Caldas, el conjunto de Parque Patricios no logró recuperarse ni en rendimiento ni en confianza. Su última presentación, una derrota ante Aldosivi, profundizó el malestar y dejó al equipo muy comprometido en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs. Con apenas dos goles convertidos en casi dos meses, el panorama para el Globo es sombrío, y los rumores sobre una inminente salida de Kudelka comienzan a tomar fuerza.
Del otro lado, Central Córdoba atraviesa un momento de reconstrucción. Luego de un tramo negativo con cinco partidos sin ganar, los dirigidos por Omar De Felippe lograron reencauzar el rumbo tras vencer a Unión por 3-1, resultado que devolvió la confianza y reactivó la ilusión de volver a meterse en la conversación por la punta. El equipo santiagueño, que había mostrado solidez en las primeras fechas y se había ilusionado tras llegar a la Supercopa Argentina, intenta recuperar su mejor versión futbolística y reafirmar su crecimiento frente a un rival herido pero peligroso.
Con la obligación de reaccionar, el local saldrá en busca de un triunfo que calme las aguas y le devuelva aire a su técnico, mientras que el visitante apostará a su orden táctico y a la eficacia de sus atacantes para dar el golpe en el Ducó.
Huracán vs. Central Córdoba: probables formaciones
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez o Alan Lescano; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Facundo Waller; Matko Miljevic o Agustín Urzi; Juan Bisanz o Matías Tissera, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Central Córdoba: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Omar De Felippe.
Huracán vs. Central Córdoba: otros datos
- Hora: 19:30.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Lucas Cavallero.
- TV: TNT Sports Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario