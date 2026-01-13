Huracán vs. Cerro Porteño, por la Serie Río de La Plata 2026: horario, formaciones y TV
El Globo enfrenta al campeón paraguayo como primer paso de la pretemporada 2026, en un duelo que servirá para medir el nuevo ciclo de Diego Martínez.
Huracán dará este martes uno de los primeros pasos formales de su temporada 2026 cuando se enfrente a Cerro Porteño en Montevideo, por un amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata. El encuentro se disputará desde las 18:15 en el estadio Parque Saroldi y marcará el inicio de una etapa de preparación clave para el conjunto de Parque Patricios, que busca dejar atrás un 2025 de sensaciones encontradas y construir una base sólida para el nuevo año.
El partido tendrá un condimento especial por el regreso de Diego Martínez al banco del Globo. El entrenador inició su segundo ciclo al frente del club tras la salida de Frank Darío Kudelka y comienza a plasmar su idea futbolística en un contexto ideal: partidos internacionales de pretemporada que permiten probar variantes, evaluar jugadores y ajustar conceptos sin la presión del resultado inmediato. En ese marco, el cruce ante el Ciclón de Barrio Obrero aparece como una exigente primera prueba.
Huracán viene de un 2025 intenso, en el que estuvo muy cerca de coronarse en el Torneo Apertura y quedó a las puertas de clasificar a competencias continentales. Sin embargo, el final del año dejó sabor amargo y la dirigencia decidió apostar por un cambio de rumbo. Además del nuevo cuerpo técnico, el plantel sufrió bajas importantes, como la salida de Matko Miljevic, transferido a Racing, una ausencia que obligará a redistribuir responsabilidades ofensivas.
En cuanto a refuerzos, se mueve con cautela pero ya tiene negociaciones avanzadas para sumar nombres con recorrido internacional. Óscar Cortés y Jordy Caicedo aparecen como incorporaciones posibles, ambos a préstamo y provenientes del fútbol europeo, con el objetivo de potenciar un equipo que buscará mayor regularidad en 2026.
Del otro lado estará Cerro Porteño, uno de los equipos más fuertes del fútbol paraguayo en la última temporada. El conjunto de Asunción llega con el envión de haber conquistado el Torneo Clausura y la Supercopa de Paraguay, y con la mira puesta en un año cargado de desafíos, incluida su participación en la Copa Libertadores. El plantel mantiene una base experimentada, con jugadores conocidos para el público argentino como Federico Carrizo, Juan Iturbe, Cecilio Domínguez y Bruno Valdéz.
En la antesala del duelo, el equipo guaraní también cerró el arribo de Cristhian Paredes, proveniente del Portland Timbers de la MLS, reforzando una zona clave del mediocampo. Para Cerro Porteño, el amistoso será una oportunidad de ajustar piezas y sostener el ritmo competitivo tras un 2025 exitoso.
Huracán vs. Cerro Porteño: probables formaciones
- Huracán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Martínez.
- Cerro Porteño: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Jorge Bava.
Huracán vs. Cerro Porteño: otros datos
- Hora: 18.15
- Estadio: Parque Saroldi (Montevideo)
- TV: ESPN Premium y Disney+ Premium
