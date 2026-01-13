Huracán vs. Cerro Porteño, por la Serie Río de La Plata 2026: horario, formaciones y TV

Huracán dará este martes uno de los primeros pasos formales de su temporada 2026 cuando se enfrente a Cerro Porteño en Montevideo, por un amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata. El encuentro se disputará desde las 18:15 en el estadio Parque Saroldi y marcará el inicio de una etapa de preparación clave para el conjunto de Parque Patricios, que busca dejar atrás un 2025 de sensaciones encontradas y construir una base sólida para el nuevo año.