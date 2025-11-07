Talleres vs. Platense por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Ya sin chances de ingresar a los playoffs, el Calamar recibe a la T, que necesita una victoria para afianzarse de cara a la siguiente fase.
El Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba será testigo del cruce entre Talleres y Platense este sábado a las 19:15, por la 15ª fecha del Torneo Clausura. La "T" necesita con urgencia una victoria en casa para consolidarse, mientras que el "Calamar" atraviesa una etapa de transición tras cambios en su dirección técnica.
Bajo la dirección de Carlos Tevez, Talleres busca capitalizar el envión anímico que significó su reciente y valiosa victoria 1-0 ante Vélez en Liniers.
La situación del club es dual: si bien la "T" está a solo tres puntos de la zona de descenso directo por tabla anual, una victoria este fin de semana le permitiría afianzarse en los puestos de playoffs del Clausura. Necesitan imperiosamente volver al triunfo frente a su gente para tomar un respiro en la lucha por la permanencia.
El semestre de Platense ha sido decepcionante, con solo dos victorias, lo que derivó en la salida del entrenador Cristian "Kily" González. El equipo, que es penúltimo en la Zona B, ya no tiene opciones de clasificar para defender el título que ganó en junio.
Tras el empate 1-1 contra Sarmiento de Junín, el principal objetivo del "Calamar" se centra en la planificación de la próxima temporada. La directiva busca concretar el regreso de la dupla técnica de Gómez-Orsi para que encabecen el proyecto deportivo que incluirá la participación en una competencia continental.
Probables formaciones del duelo
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Mteao Cáceres, Juan Portilla y Ulises Ortegoza; Rick, Federico Girotti y Luis Angulo. DT: Carlos Tevez.
Platense: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Hernán Lamberti.
Talleres vs. Platense: datos del partido
- Hora: 19.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Mario Alberto Kempes
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario