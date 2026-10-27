Huracán vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Globo" buscará volver a la victoria para mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final. Tigre, en tanto, viene de caer ante Atlético Tucumán y afrontará el encuentro tras la salida de Diego Dabove.
Huracán y Tigre se enfrentan este viernes, desde las 19, en el Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que será clave para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la fase regular, será televisado por ESPN Premium.
El "Globo" llega tras perder 2-0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, resultado que lo dejó con 19 puntos en la Zona B, por lo que no tiene margen para relajarse. El equipo de Parque Patricios buscará recuperarse ante su gente para soñar con la clasificación a la siguiente ronda del torneo.
Por su parte, Tigre atraviesa un momento complicado: viene de caer 1-0 frente a Atlético Tucumán en Victoria y acumula ocho partidos sin ganar en el certamen doméstico. Después de esa derrota, Diego Dabove presentó su renuncia y dejó de ser el entrenador del "Matador".
De esta manera, el plantel retomó los entrenamientos bajo las órdenes de Juan Carlos Blengio, quien estará al frente del equipo en este compromiso. Con 13 unidades, Tigre necesita cerrar el torneo de la mejor manera tras quedar prácticamente sin posibilidades de avanzar a los playoffs.
Formaciones de Huracán vs. Tigre por el Torneo Clausura - Zona B
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina, Ignacio Russo. DT: Juan Carlos Blengio.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
Árbitro: a confirmar
VAR: a confirmar
TV: ESPN Premium.
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