Estudiantes (RC) vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" se ubica en el tercer lugar de la Zona B y buscará una victoria en Córdoba para sellar su pasaje a los octavos de final.
Estudiantes (RC) y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentan este viernes, desde las 19, en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports.
El conjunto cordobés viene de caer ante Barracas Central y atraviesa una campaña complicada en su primera temporada tras regresar a la máxima categoría. Con nueve puntos, se ubica en el fondo de la Zona B y necesita recuperarse para cerrar el campeonato de la mejor manera posible. Además de no tener chances de meterse en los playoffs, perdió la categoría tras caer ante River en el Monumental, por la fecha 12 del torneo.
Por su parte, Gimnasia llega tras vencer 2-0 a Sarmiento en la fecha pasada, resultado que le permitió alcanzar los 25 puntos y ubicarse en el tercer puesto de la Zona B. De esta manera, el equipo platense buscará una nueva victoria que le permita consolidarse entre los primeros lugares y asegurar su boleto a los octavos de final del certamen.
Formaciones de Estudiantes (RC) vs. Gimnasia por el Torneo Clausura - Zona B
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.
Árbitro: a confirmar
VAR: a confirmar
TV: TNT Sports.
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