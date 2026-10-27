Estudiantes (RC) vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto cordobés viene de caer ante Barracas Central y atraviesa una campaña complicada en su primera temporada tras regresar a la máxima categoría. Con nueve puntos, se ubica en el fondo de la Zona B y necesita recuperarse para cerrar el campeonato de la mejor manera posible. Además de no tener chances de meterse en los playoffs, perdió la categoría tras caer ante River en el Monumental, por la fecha 12 del torneo.