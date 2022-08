Explotó Mauro Icardi tras los rumores de su situación: "Dejen de inventar, mier..."

"Dejen de inventar, mierdas. La decisión de la no convocatoria fue sólamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal, ya que no los tengo, y respeté cada entrenamiento", escribió el delantero, quien se marchó a Ibiza junto a su esposa Wanda Nara, luego de que el entrenador les diera unos días libres a los jugadores.