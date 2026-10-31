A días de la visita de León XIV a su ciudad, falleció el arzobispo de Cusco

Papa León XIV.

Según informó la Iglesia local, el prelado participaba activamente en los preparativos de ese acontecimiento pastoral antes del deterioro de su estado de salud.

Nacido en Lima el 10 de abril de 1952, había ingresado ingresado a la Orden Franciscana en 1969, ordenado sacerdote en 1976 y recibió la ordenación episcopal en 2001. Más de una década después, el Papa Francisco lo designó arzobispo de Cusco, cargo que asumió oficialmente el 3 de enero de 2015 y que desempeñó durante casi doce años.

Durante su ministerio pastoral estuvo al frente de una de las jurisdicciones eclesiásticas más importantes de Perú, una región de gran relevancia histórica y espiritual para la Iglesia en América Latina. Su labor estuvo marcada por el trabajo pastoral junto a las comunidades andinas y por su participación en distintos espacios de la Conferencia Episcopal Peruana.

Los restos del prelado son velados en la Catedral de Cusco, donde cientos de fieles comenzaron a acercarse para brindarle el último adiós, mientras que el funeral está previsto para este domingo en el principal templo de la ciudad.