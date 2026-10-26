Qué dijo el papa León XIV tras la confirmación de su viaje a la Argentina
El papa León XIV se expresó en sus redes sociales tras el anuncio oficial de su próxima gira apostólica que incluirá a la Argentina, Uruguay y Perú.
Tras superar una reciente intervención quirúrgica y confirmar su agenda internacional, el papa León XIV compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales oficiales. El Sumo Pontífice manifestó su gran entusiasmo por el inminente viaje apostólico que lo traerá de regreso a Sudamérica durante el mes de noviembre.
El mensaje del papa León XIV sobre su viaje a la Argentina
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A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), el líder de la Iglesia Católica dejó un mensaje de unidad y esperanza para todos los fieles sudamericanos, utilizando las etiquetas de los tres países que visitará: Uruguay, Argentina y Perú.
"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", comenzó expresando el pontífice tras la confirmación oficial del Vaticano.
En la misma publicación, el Papa hizo un llamado especial a la comunidad religiosa de cara a su inminente visita: "Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría".
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