Tiene 41 años y gana 300 dólares por día disfrazado en las calles de Estados Unidos: la historia de Robotín

Robotín, o más bien, Castillo, logró radicarse hace unos meses en los Estados Unidos con una visa de trabajo que dura tres años. Tal es el período de tiempo que tiene para asegurarse una ganancia y por eso sólo piensa en "aprovechar la legalidad" para presentarle su arte al mundo y mandar dinero a sus hijas en Perú.

Aún así, la menor de las hijas de Castillo lo llama a menudo para pedirle que vuelva a casa.

La historia de Castillo salió a la luz en los medios de Perú por el susto médico que vivió en 2024, cuando su diabetes lo obligó a redoblar el cuidado de su salud y a mejorar su hábitos.

"Tengo diabetes desde el 2017.. Me excedí en estos años y ahora estoy pagando los platos rotos... Cuando aumentan mis preocupaciones y se sube la glucosa, hace que uno decaiga anímicamente y el cuerpo lo percibe", contaba en ese entonces al sitio La República, de Perú.

"Es un poco complicado porque el hígado y el riñón se deterioran, ya que algunos alimentos no llegan a pasar y empiezan los reflujos", señaló, consciente de que el mayor peligro de su enfermedad es que "ataque a algún órgano, como la vista o que pierda la pierna".

Esta semana el humorista e intérprete aseguró que el pedido de su hija, vinculado a su salud, le llega al alma.

"Eso me quiebra, pues, me quiebra, me dan ganas de regresar, de verdad. Todavía no puedo", convino, a sabiendas de que si se quedara en Perú "quizás viviría el día a día y quizás no tendría para enviarles".

Si los eventos privados y las colectas públicas no surten el efecto deseado, Castillo sabe que puede ponerse otros uniformes, aunque sean menos plateados y más latosos.

"Yo hago el trabajo de jardinería. Varios peruanos me han contratado; aprovecho y me dan mi día. Todo lo que salga es bienvenido", señaló.

"Un saludo para mis hijas hermosas que me están mirando. Papito está esforzándose por aquí", expresó el hombre ante las cámaras de televisión de su país.