"Ilusión Argentina": el video rumbo al Mundial 2026 que emocionó a todos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2061941085354520588&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Andarás bien, por la del 26



¡Unidos por un mismo sueño, ponemos primera y arrancamos! pic.twitter.com/2psJ5tAd5E — Selección Argentina (@Argentina) June 2, 2026

La Selección Argentina y la ilusión de todo un país

El mensaje apunta directamente al sentimiento de los hinchas, que todavía conservan fresco el recuerdo de la consagración en Qatar y sueñan con volver a celebrar en la máxima competencia internacional. Con una narrativa cargada de emoción, el video muestra que la ilusión sigue intacta y que el camino recorrido por este grupo alimenta la confianza de cara a lo que viene.