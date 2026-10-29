Imanol Machuca cumplió la sanción de la FIFA y quedó habilitado para debutar en Independiente

La habilitación de Machuca coincide con la resolución de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que dio por terminada la investigación del fraude. El organismo anuló las victorias de Malasia ante Vietnam (4-0) y Nepal (2-0) en las Eliminatorias para la Copa Asia 2027, transformándolas en derrotas por 0-3 por la mala inclusión de siete futbolistas que no cumplían los requisitos de elegibilidad.