Imanol Machuca cumplió la sanción de la FIFA y quedó habilitado para debutar en Independiente
El extremofinalizará su inhabilitación de 12 meses por el escándalo de falsificación de documentos en Malasia. Jadson Viera recupera un ataque clave para el cierre del Clausura.
Gran noticia para el cuerpo técnico de Jadson Viera en el tramo decisivo del Torneo Clausura. Este viernes, Imanol Machuca cumplirá de forma definitiva la sanción impuesta por la FIFA y quedará formalmente habilitado a partir del sábado 31 para vestir la camiseta de Independiente, donde podría hacer su debut oficial frente a Defensa y Justicia en el cierre de la fase regular.
El atacante de 26 años había sido penalizado en septiembre de 2025 con 12 meses de inhabilitación deportiva y una multa económica tras comprobarse el uso de documentación adulterada para representar al seleccionado de Malasia, una causa que salpicó a otros futbolistas argentinos como Facundo Garcés y Rodrigo Holgado.
A raíz de la sanción, Vélez rescindió el préstamo que mantenía con el jugador y Machuca debió regresar a Fortaleza de Brasil (dueño de su pase), antes de recalar a préstamo en el Rojo a fines de julio. Tras completar dos meses de puesta a punto física e integración al grupo en Domínico, el delantero finalmente cuenta con el aval legal para saltar al campo de juego.
Imanol Machuca cumplió la sanción de la FIFA y quedó habilitado para debutar en Independiente
IMPORTANTE: La Liga Profesional aprobó el nuevo formato para 2027: River fue el único en oponerse
La habilitación de Machuca coincide con la resolución de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que dio por terminada la investigación del fraude. El organismo anuló las victorias de Malasia ante Vietnam (4-0) y Nepal (2-0) en las Eliminatorias para la Copa Asia 2027, transformándolas en derrotas por 0-3 por la mala inclusión de siete futbolistas que no cumplían los requisitos de elegibilidad.
La maniobra de la Federación de Malasia (FAM) consistió en la falsificación de certificados de nacimiento para simular que los abuelos de jugadores como Machuca, Garcés u Holgado habían nacido en dicho país. Tras el fallo de la FIFA, ratificado parcialmente por el TAS, la AFC aplicó una multa adicional de 50.000 dólares al ente malayo y decretó su eliminación matemática de la competencia continental, otorgándole la clasificación directa
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario