Impactante choque en Wimbledon: una tenista se llevó puesta a una alcanzapelotas

Incluso así, junto a Ellen Perez logró quedarse con el primer punto tras la reanudación y conservar momentáneamente su servicio. Sin embargo, el desarrollo del encuentro terminó favoreciendo a sus rivales. Shuko Aoyama y Liang En-shuo aprovecharon el envión anímico y terminaron imponiéndose por un doble 6-4 para sellar su clasificación a las semifinales del tradicional torneo londinense.

La repercusión del episodio trascendió rápidamente las canchas de Wimbledon. En las redes sociales comenzaron a circular videos del momento del choque y miles de usuarios expresaron su preocupación tanto por la jugadora como por la joven alcanzapelotas.

La propia Schuurs compartió posteriormente el video del accidente en una historia de Instagram acompañado únicamente por dos emojis de tristeza, sin realizar comentarios adicionales sobre lo sucedido. Ni la tenista neerlandesa ni la asistente del torneo ofrecieron declaraciones públicas después del encuentro, aunque el hecho quedó como una de las imágenes más impactantes de la presente edición de Wimbledon.