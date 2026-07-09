Impactante choque en Wimbledon: una tenista se llevó puesta a una alcanzapelotas
Demi Schuurs protagonizó un momento de máxima preocupación durante los cuartos de final del dobles femenino al colisionar con una joven asistente del torneo.
Los cuartos de final del cuadro de dobles femenino de Wimbledon quedaron marcados por una escena que generó preocupación entre los presentes y rápidamente recorrió las redes sociales. La neerlandesa Demi Schuurs protagonizó un fuerte choque con una alcanzapelotas durante un punto, en una acción completamente fortuita que obligó a detener el encuentro para asistir a ambas involucradas.
El incidente ocurrió en la Cancha 3 cuando el marcador reflejaba un empate 3-3 en el primer set del partido que enfrentaba a Schuurs y la australiana Ellen Perez contra la japonesa Shuko Aoyama y la taiwanesa Liang En-shuo. Todo comenzó con un potente intercambio desde el fondo de la cancha: Schuurs salió a toda velocidad para intentar alcanzar una pelota que viajaba cerca de la línea y, concentrada exclusivamente en la jugada, no advirtió que una alcanzapelotas permanecía en su posición habitual junto al muro lateral.
El impacto fue inevitable. La tenista chocó de lleno con la joven colaboradora y ambas terminaron cayendo al suelo, generando un silencio inmediato entre el público que observaba la acción. La peor parte pareció llevársela Schuurs, quien golpeó con fuerza una de sus rodillas contra la superficie de hormigón ubicada fuera del área de juego. Las imágenes mostraron a la neerlandesa visiblemente dolorida mientras permanecía sentada esperando la asistencia médica.
El árbitro detuvo inmediatamente el encuentro para permitir el ingreso del equipo sanitario del torneo. Una fisioterapeuta examinó la rodilla y el brazo de la jugadora, mientras la alcanzapelotas también era revisada por precaución. De acuerdo con la información difundida por la organización del torneo y reproducida por medios británicos, la joven asistente no sufrió lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarla para estudios complementarios.
Después de varios minutos de atención, Schuurs logró reincorporarse lentamente. Antes de volver a la competencia tuvo un gesto que fue muy valorado por el público: saludó a la alcanzapelotas con un choque de manos para transmitirle tranquilidad y demostrar que el accidente había sido completamente involuntario. Aunque pudo continuar jugando, la neerlandesa evidenció molestias físicas durante el resto del compromiso.
Incluso así, junto a Ellen Perez logró quedarse con el primer punto tras la reanudación y conservar momentáneamente su servicio. Sin embargo, el desarrollo del encuentro terminó favoreciendo a sus rivales. Shuko Aoyama y Liang En-shuo aprovecharon el envión anímico y terminaron imponiéndose por un doble 6-4 para sellar su clasificación a las semifinales del tradicional torneo londinense.
La repercusión del episodio trascendió rápidamente las canchas de Wimbledon. En las redes sociales comenzaron a circular videos del momento del choque y miles de usuarios expresaron su preocupación tanto por la jugadora como por la joven alcanzapelotas.
La propia Schuurs compartió posteriormente el video del accidente en una historia de Instagram acompañado únicamente por dos emojis de tristeza, sin realizar comentarios adicionales sobre lo sucedido. Ni la tenista neerlandesa ni la asistente del torneo ofrecieron declaraciones públicas después del encuentro, aunque el hecho quedó como una de las imágenes más impactantes de la presente edición de Wimbledon.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario