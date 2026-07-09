Caruso Lombardi y un diputado protagonizaron un fuerte cruce en TV: "¡Mozo de cuarta!"

Leiva no retrocedió y redobló la apuesta con nuevas críticas hacia la trayectoria profesional del exentrenador. “Porque hablás al cuete. ¿A quién le ganaste? ¿Por qué no te fuiste a dirigir afuera? Porque nadie te quiso llevar”, respondió.

La discusión dejó rápidamente el terreno futbolístico y pasó al plano de las agresiones personales. En medio del intercambio, Caruso lanzó una chicana sobre la apariencia del diputado. “Si te veo, te pido una coca. Tenés una pinta de mozo increíble”, expresó. La tensión continuó creciendo cuando Leiva recordó el paso de Caruso por la política y su fallida candidatura a legislador porteño. “Soy diputado, en el cargo que vos no pudiste llegar porque nadie te votó”, disparó.

El exentrenador respondió con nuevas críticas dirigidas al trabajo de los dirigentes políticos. “Tratá de laburar un poco. Seguro que vos vivís del Estado. Laburen para el país, vagos. Seguramente andás con coche nuevo y casa nueva. Yo laburé 34 años en el fútbol argentino”, sostuvo.

El intercambio siguió durante varios minutos con acusaciones cruzadas y referencias personales. Leiva incluso recordó un antiguo episodio protagonizado por Caruso en un estacionamiento tras un programa de televisión, mientras el exDT elevaba aún más el tono de sus respuestas.

Antes de abandonar definitivamente el estudio, Caruso lanzó una última serie de insultos: “¡Sos un perejil! Andá, atorrante. Callate explotador. ¡Mozo de cuarta! ¿De qué te reís? Hasta la dentadura tenés postiza”, gritó mientras se retiraba.