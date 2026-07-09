Caruso Lombardi y un diputado protagonizaron un fuerte cruce en TV: "¡Mozo de cuarta!"
Lo que comenzó como un debate sobre la Selección Argentina derivó en un intercambio de insultos, acusaciones personales y chicanas políticas.
Un debate que en principio giraba alrededor del presente futbolístico de la Selección Argentina terminó convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más tensos del día. Ricardo Caruso Lombardi y el diputado nacional Aldo Leiva protagonizaron un fuerte enfrentamiento en vivo durante el programa A Dos Voces, emitido por TN, donde intercambiaron acusaciones, descalificaciones e insultos.
La secuencia comenzó luego de una entrevista en la que Caruso analizaba el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la previa del duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El exentrenador consideró que, pese al buen presente de la Albiceleste, todavía existían aspectos por corregir de cara a la recta decisiva del torneo.
Finalizada esa charla, el programa dio paso a un debate político bajo la consigna de si existían sectores que, por cuestiones ideológicas, deseaban una derrota de la Selección Argentina. El primero en intervenir fue Eduardo "Lalo" Creus, excandidato de La Libertad Avanza (LLA) en La Matanza, quien opinó que mezclar política y fútbol era un error.
Sin embargo, el clima cambió cuando tomó la palabra Aldo Leiva. El diputado de Unión por la Patria (UxP) decidió apuntar directamente contra el exentrenador y cuestionó sus opiniones futbolísticas. “Caruso vende humo, siempre dirigió equipos de la B y ahora está esperando que Argentina quede afuera para decir que tenía razón”, lanzó el legislador.
El picante ida y vuelta entre Caruso Lombardi y Aldo Leiva en vivo
Aunque el exdirector técnico ya se había levantado de la mesa, regresó inmediatamente al escuchar la acusación y respondió con evidente enojo. “¿Por qué hablás de mí? ¿Vos quién sos? Sos un maleducado. Hablá de vos, querido. ¡Callate la boca! Es la primera vez que te veo la cara”, contestó Caruso mientras la discusión comenzaba a elevar su temperatura.
Leiva no retrocedió y redobló la apuesta con nuevas críticas hacia la trayectoria profesional del exentrenador. “Porque hablás al cuete. ¿A quién le ganaste? ¿Por qué no te fuiste a dirigir afuera? Porque nadie te quiso llevar”, respondió.
La discusión dejó rápidamente el terreno futbolístico y pasó al plano de las agresiones personales. En medio del intercambio, Caruso lanzó una chicana sobre la apariencia del diputado. “Si te veo, te pido una coca. Tenés una pinta de mozo increíble”, expresó. La tensión continuó creciendo cuando Leiva recordó el paso de Caruso por la política y su fallida candidatura a legislador porteño. “Soy diputado, en el cargo que vos no pudiste llegar porque nadie te votó”, disparó.
El exentrenador respondió con nuevas críticas dirigidas al trabajo de los dirigentes políticos. “Tratá de laburar un poco. Seguro que vos vivís del Estado. Laburen para el país, vagos. Seguramente andás con coche nuevo y casa nueva. Yo laburé 34 años en el fútbol argentino”, sostuvo.
El intercambio siguió durante varios minutos con acusaciones cruzadas y referencias personales. Leiva incluso recordó un antiguo episodio protagonizado por Caruso en un estacionamiento tras un programa de televisión, mientras el exDT elevaba aún más el tono de sus respuestas.
Antes de abandonar definitivamente el estudio, Caruso lanzó una última serie de insultos: “¡Sos un perejil! Andá, atorrante. Callate explotador. ¡Mozo de cuarta! ¿De qué te reís? Hasta la dentadura tenés postiza”, gritó mientras se retiraba.
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