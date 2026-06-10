Impactante incidente en Hungría: una cámara aérea se desplomó en pleno partido
El amistoso entre Hungría y Kazajistán estuvo marcado por un inesperado episodio cuando una spidercam cayó desde gran altura sobre el campo de juego.
Lo que debía ser un amistoso internacional sin mayores sobresaltos terminó convirtiéndose en una escena cargada de preocupación en el estadio Nagyerdei de Debrecen. Durante el duelo entre las selecciones de Hungría y Kazajistán, una cámara aérea utilizada para la transmisión televisiva sufrió una falla técnica y se precipitó sobre el terreno de juego desde una altura superior a los 20 metros.
El incidente ocurrió cuando se disputaban 26 minutos del primer tiempo. Según informaron medios locales, uno de los cables que sostenía el dispositivo comenzó a incendiarse, situación que provocó que la estructura empezara a emitir humo. Los jugadores advirtieron rápidamente que algo extraño estaba ocurriendo sobre sus cabezas y, segundos después, la cámara terminó desprendiéndose y cayendo violentamente sobre el césped.
La situación generó una inmediata reacción dentro del estadio. El árbitro serbio Pavle Ilic decidió detener el encuentro mientras personal técnico y de seguridad ingresaba al campo para evaluar lo sucedido. Mientras tanto, los futbolistas aprovecharon la pausa para hidratarse y dialogar con los entrenadores, todavía sorprendidos por el episodio que acababan de presenciar.
Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales debido a la espectacularidad del accidente. La cámara impactó a escasa distancia de la zona donde se encontraban trabajadores de la transmisión televisiva y quedó a apenas unos metros de un camarógrafo. Afortunadamente, nadie resultó alcanzado por la estructura. De haber caído unos metros más cerca de los protagonistas, el desenlace podría haber sido mucho más grave.
Una vez controlada la situación, el encuentro pudo continuar sin inconvenientes. En lo futbolístico, Kazajistán golpeó primero gracias al tanto de Sergey Maliy a los nueve minutos. El conjunto visitante se fue al descanso con ventaja, pero Hungría reaccionó en el complemento y logró revertir el marcador. Dominik Szoboszlai igualó las acciones a los 52 minutos, mientras que András Schäfer marcó el segundo tras una jugada de pelota parada.
La expulsión de Maksim Samorodov complicó aún más las posibilidades del equipo kazajo. Con un hombre menos durante buena parte de la segunda mitad, la visita sufrió el desgaste físico y terminó cediendo espacios. Ya en tiempo agregado, Rajmund Tóth sentenció el resultado con el 3-1 definitivo para el seleccionado local.
Más allá de la remontada y del resultado final, el gran tema de conversación fue la caída de la spidercam. El episodio dejó en evidencia los riesgos que pueden surgir incluso en partidos de preparación y reabrió el debate sobre los controles de seguridad en los sistemas tecnológicos utilizados en los estadios modernos. Aunque el susto no pasó a mayores, la escena quedará como una de las imágenes más insólitas y preocupantes del año en el fútbol internacional.
El amistoso tenía como objetivo servir de preparación para futuros compromisos de ambos seleccionados, que no lograron clasificarse al Mundial 2026. Sin embargo, el foco terminó alejándose del juego para centrarse en un accidente que pudo haber tenido consecuencias mucho más serias y que mantuvo en vilo a todos los presentes durante varios minutos.
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