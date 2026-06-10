Impactante incidente en Hungría: una cámara aérea se desplomó en pleno partido

Una vez controlada la situación, el encuentro pudo continuar sin inconvenientes. En lo futbolístico, Kazajistán golpeó primero gracias al tanto de Sergey Maliy a los nueve minutos. El conjunto visitante se fue al descanso con ventaja, pero Hungría reaccionó en el complemento y logró revertir el marcador. Dominik Szoboszlai igualó las acciones a los 52 minutos, mientras que András Schäfer marcó el segundo tras una jugada de pelota parada.

La expulsión de Maksim Samorodov complicó aún más las posibilidades del equipo kazajo. Con un hombre menos durante buena parte de la segunda mitad, la visita sufrió el desgaste físico y terminó cediendo espacios. Ya en tiempo agregado, Rajmund Tóth sentenció el resultado con el 3-1 definitivo para el seleccionado local.

Más allá de la remontada y del resultado final, el gran tema de conversación fue la caída de la spidercam. El episodio dejó en evidencia los riesgos que pueden surgir incluso en partidos de preparación y reabrió el debate sobre los controles de seguridad en los sistemas tecnológicos utilizados en los estadios modernos. Aunque el susto no pasó a mayores, la escena quedará como una de las imágenes más insólitas y preocupantes del año en el fútbol internacional.

El amistoso tenía como objetivo servir de preparación para futuros compromisos de ambos seleccionados, que no lograron clasificarse al Mundial 2026. Sin embargo, el foco terminó alejándose del juego para centrarse en un accidente que pudo haber tenido consecuencias mucho más serias y que mantuvo en vilo a todos los presentes durante varios minutos.